एक बाइट और मौत की नींद सो गया शख्स, किस करते वक्त कोबरा ने किया वार, वीडियो देख कांप जाएगी रूह

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग अक्सर ऐसे खतरनाक स्टंट करने लगते हैं, जो उनकी जान तक पर भारी पड़ सकते हैं. लाइक्स और व्यूज की दौड़ में कई बार लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं और इसका अंजाम बेहद दुखद होता है. हरियाणा के करनाल से सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में एक युवक जिंदा कोबरा सांप के साथ खतरनाक करतब करता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में यह खेल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है. यह घटना अब सोशल मीडिया पर चेतावनी बनकर फैल रही है.

खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल

हरियाणा के Karnal से सामने आए इस वीडियो में एक युवक कोबरा सांप के साथ खेलता नजर आ रहा है. वह सांप को हाथ में पकड़कर उसे मुंह के पास ले जाता है और यहां तक कि उसे किस करने की कोशिश करता है. आसपास मौजूद लोग इस खतरनाक करतब को देखते रहते हैं. वीडियो में दिख रहा यह स्टंट अचानक खतरनाक मोड़ ले लेता है. जब युवक सांप को मुंह के करीब लाता है, तभी कोबरा उसे डस लेता है. बताया जा रहा है कि जहरीले सांप के काटते ही युवक की हालत बिगड़ जाती है और उसे बचाया नहीं जा सका.

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बेहद खतरनाक होता है कोबरा का जहर

कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है, क्योंकि इसके जहर में तेज न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है. कोबरा के काटने के बाद शरीर सुन्न होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है. खास बात यह है कि कोबरा खतरा महसूस होते ही फन फैलाकर चेतावनी देता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए या परेशान किया जाए तो वह तुरंत हमला कर देता है. इसलिए ऐसे सांपों से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है.

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यूजर्स बोले, पागलपन में चली गई जान

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन काफी डरावने और चौंकाने वाले रहे. कई लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए और दिल दहल गया. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह “खतरनाक पागलपन” है और ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने दुख जताते हुए लिखा कि कुछ सेकंड की वायरलिटी के लिए किसी ने अपनी जान गंवा दी, जो बेहद दर्दनाक है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि इस तरह के वीडियो दूसरों के लिए सबक हैं कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता.

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