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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सड़क पर पत्नी की गिर गई चप्पल, पहले गुस्सा हुआ पति फिर जो हुआ देख आ जाएगी मुस्कान; देखें वीडियो

Viral Video: सड़क पर पत्नी की गिर गई चप्पल, पहले गुस्सा हुआ पति फिर जो हुआ देख आ जाएगी मुस्कान; देखें वीडियो

Viral Video: ​वायरल वीडियो इन दिनों लोगों के बीच खूब चर्चा में है. इस वीडियो में एक पति-पत्नी के बीच की छोटी-सी नोकझोंक दिखाई गई है, जो देखते ही देखते एक खूबसूरत और यादगार पल में बदल जाती है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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Viral Video:  सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा और मजेदार वीडियो इन दिनों लोगों के बीच खूब चर्चा में है. इस वीडियो में एक पति-पत्नी के बीच की छोटी-सी नोकझोंक दिखाई गई है, जो देखते ही देखते एक खूबसूरत और यादगार पल में बदल जाती है. 

क्या है वीडियो में?

वीडियो में एक कपल स्कूटी पर कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक रास्ते में पत्नी की एक चप्पल फिसलकर गिर जाती है, पत्नी तुरंत अपने पति से स्कूटी रोकने और चप्पल उठाने के लिए कहती है, लेकिन पति का रिएक्शन थोड़ा अलग होता है. वह पहले तो चिढ़ जाता है और गुस्से में आकर मदद करने की जगह पत्नी की दूसरी चप्पल भी उसी दिशा में फेंक देता है. उसका यह अंदाज देखकर वीडियो में एकदम से मजेदार मोड़ आ जाता है और देखने वाले हंस पड़ते हैं. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: याद लागले’ पर लड़की का कमाल डांस! एक्सप्रेशंस और हुस्न देख लोग बोले 'सुपर से भी ऊपर'

पहले गुस्सा हुआ पति फिर जो हुआ देख आ जाएगी मुस्कान

पति की इस हरकत के बाद पत्नी नाराज हो जाती है और उसे डांटने लगती है. दोनों के बीच सड़क पर ही हल्की-फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है. यह झगड़ा बड़ा नहीं होता, बल्कि एक प्यारी सी बहस की तरह लगता है जैसा अक्सर हर रिश्ते में होता है. थोड़ी देर की बहस के बाद माहौल बदलने लगता है. पत्नी जिद करती है कि अब पति ही दोनों चप्पल उठाए और उसे पहनाए. पहले तो पति थोड़ा रुकता है, लेकिन फिर वह मान जाता है. वह वापस जाकर दोनों चप्पल उठाता है और बड़े प्यार से पत्नी को पहनाता है. वीडियो के लास्ट में दोनों फिर से स्कूटी पर बैठकर आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो. 

 
 
 
 
 
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लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स 

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ढेर सारे मजेदार और प्यारे कमेंट्स किए हैं. कुछ लोगों ने कहा, यही असली शादीशुदा जिंदगी है. वहीं कुछ ने मजाक में लिखा, भाई ने गुस्से में गलती कर दी, फिर प्यार से सुधार ली.  कई यूजर्स ने इस पल को क्यूट और रिलेटेबल बताया. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 07 Apr 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO Husband Wife Video Cute Couple Video
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