अगर आपको लगता है कि मिर्ची ही दुनिया की सबसे तीखी चीज होती है, तो यह खबर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है. हम सभी ने कभी न कभी तीखी मिर्च खाई होगी और उसके बाद मुंह में जलन का अनुभव भी किया होगा. कई लोग तो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाने का चैलेंज भी लेते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. बताया जा रहा है कि दुनिया में एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ मौजूद है, जो मिर्ची से हजारों गुना ज्यादा तीखा है. यह इतना खतरनाक है कि इसे खाना तो दूर, छूना भी इंसान के लिए बेहद दर्दनाक और नुकसानदेह हो सकता है. यही वजह है कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे जानने के बाद दंग रह जा रहे हैं.

मिर्ची से भी हजारों गुना ज्यादा तीखा

आमतौर पर मिर्च की तीखापन उसकी केमिकल कंपाउंड Capsaicin की वजह से होता है. यही वह तत्व है जो हमें जलन और तीखापन महसूस कराता है. लेकिन अब जिस पदार्थ की बात हो रही है, वह इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है. इस बेहद तीखे पदार्थ का नाम Resiniferatoxin है. यह एक खास तरह के पौधे Euphorbia resinifera में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से मोरक्को जैसे देशों में मिलता है. यह देखने में सामान्य पौधे जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा केमिकल बेहद खतरनाक होता है.

कितनी होती है इसकी तीखापन

तीखापन मापने के लिए स्कोविल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. दुनिया की सबसे तीखी मिर्च Pepper X करीब 2.69 मिलियन स्कोविल यूनिट तक पहुंचती है. वहीं शुद्ध कैप्सेसिन करीब 16 मिलियन स्कोविल यूनिट का होता है. लेकिन रेजिनिफेराटॉक्सिन की बात करें तो यह करीब 16 बिलियन स्कोविल यूनिट तक पहुंच जाता है. यानी यह मिर्च से लगभग 1000 गुना ज्यादा तीखा और खतरनाक है.

छूना भी हो सकता है खतरनाक

यह केमिकल सिर्फ खाने पर ही नहीं, बल्कि छूने पर भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसके संपर्क में आने से त्वचा पर केमिकल बर्न हो सकता है और बहुत तेज दर्द महसूस होता है. यहां तक कि यह हमारे शरीर की दर्द महसूस करने वाली नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

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सोशल मीडिया पर लोग हो रहे हैरान

इस अनोखी जानकारी के वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं. कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिर्च से भी इतनी ज्यादा तीखी कोई चीज हो सकती है. वहीं कुछ यूजर्स इसे “नेचुरल केमिकल वेपन” तक कह रहे हैं. वीडियो को LabCoatz नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

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