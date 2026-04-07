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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमिर्च नहीं, ये है दुनिया की सबसे तीखी चीज! छूते ही जल जाए त्वचा, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक, वीडियो वायरल

मिर्च नहीं, ये है दुनिया की सबसे तीखी चीज! छूते ही जल जाए त्वचा, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक, वीडियो वायरल

यह इतना खतरनाक है कि इसे खाना तो दूर, छूना भी इंसान के लिए बेहद दर्दनाक और नुकसानदेह हो सकता है. यही वजह है कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे जानने के बाद दंग रह जा रहे हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 07 Apr 2026 01:33 PM (IST)
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अगर आपको लगता है कि मिर्ची ही दुनिया की सबसे तीखी चीज होती है, तो यह खबर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है. हम सभी ने कभी न कभी तीखी मिर्च खाई होगी और उसके बाद मुंह में जलन का अनुभव भी किया होगा. कई लोग तो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाने का चैलेंज भी लेते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. बताया जा रहा है कि दुनिया में एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ मौजूद है, जो मिर्ची से हजारों गुना ज्यादा तीखा है. यह इतना खतरनाक है कि इसे खाना तो दूर, छूना भी इंसान के लिए बेहद दर्दनाक और नुकसानदेह हो सकता है. यही वजह है कि यह चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे जानने के बाद दंग रह जा रहे हैं.

मिर्ची से भी हजारों गुना ज्यादा तीखा

आमतौर पर मिर्च की तीखापन उसकी केमिकल कंपाउंड Capsaicin की वजह से होता है. यही वह तत्व है जो हमें जलन और तीखापन महसूस कराता है. लेकिन अब जिस पदार्थ की बात हो रही है, वह इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है. इस बेहद तीखे पदार्थ का नाम Resiniferatoxin है. यह एक खास तरह के पौधे Euphorbia resinifera में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से मोरक्को जैसे देशों में मिलता है. यह देखने में सामान्य पौधे जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा केमिकल बेहद खतरनाक होता है.

कितनी होती है इसकी तीखापन

तीखापन मापने के लिए स्कोविल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. दुनिया की सबसे तीखी मिर्च Pepper X करीब 2.69 मिलियन स्कोविल यूनिट तक पहुंचती है. वहीं शुद्ध कैप्सेसिन करीब 16 मिलियन स्कोविल यूनिट का होता है. लेकिन रेजिनिफेराटॉक्सिन की बात करें तो यह करीब 16 बिलियन स्कोविल यूनिट तक पहुंच जाता है. यानी यह मिर्च से लगभग 1000 गुना ज्यादा तीखा और खतरनाक है.

छूना भी हो सकता है खतरनाक

यह केमिकल सिर्फ खाने पर ही नहीं, बल्कि छूने पर भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसके संपर्क में आने से त्वचा पर केमिकल बर्न हो सकता है और बहुत तेज दर्द महसूस होता है. यहां तक कि यह हमारे शरीर की दर्द महसूस करने वाली नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

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सोशल मीडिया पर लोग हो रहे हैरान

इस अनोखी जानकारी के वायरल होने के बाद लोग हैरान हैं. कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिर्च से भी इतनी ज्यादा तीखी कोई चीज हो सकती है. वहीं कुछ यूजर्स इसे “नेचुरल केमिकल वेपन” तक कह रहे हैं. वीडियो को LabCoatz नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 01:33 PM (IST)
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