क्या रमजान में रोजा रखती हैं करीना कपूर? सोशल मीडिया पर वायरल पुराने वीडियो से छिड़ी बहस

एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान एक रिपोर्टर करीना से पूछता है कि क्या वह रमजान के दौरान रोजा रखती हैं. इस सवाल पर करीना ने अपने अंदाज में सीधा और हल्के-फुल्के मजाक के साथ जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Feb 2026 08:28 AM (IST)
सोशल मीडिया के दौर में पुरानी वीडियो और बयान अक्सर अचानक दोबारा सुर्खियों में आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के साथ हुआ है. करीब दो साल पुराना एक वीडियो फिर से इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है. वीडियो में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान एक रिपोर्टर करीना से पूछता है कि क्या वह रमजान के दौरान रोजा रखती हैं. इस सवाल पर करीना ने अपने अंदाज में सीधा और हल्के-फुल्के मजाक के साथ जवाब दिया. हालांकि यह क्लिप नई नहीं है, लेकिन इसके दोबारा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपनी राय रख रहे हैं और मामला चर्चा का विषय बन गया है.

वायरल क्लिप में क्या है?

वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप में करीना कपूर से रमजान में रोजा रखने को लेकर सवाल पूछा जाता है. इस पर वह साफ तौर पर कहती हैं कि वह रोजा नहीं रखतीं. साथ ही वह मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ती हैं कि वह “24/7 खाती रहती हैं”. उनका यह जवाब हल्के अंदाज में दिया गया था, लेकिन यही लाइन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर दोबारा वायरल हुआ, हजारों यूजर्स ने कमेंट और शेयर के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई लोगों ने करीना का समर्थन करते हुए कहा कि उनसे ऐसा सवाल पूछना ही गैरजरूरी था. कुछ यूजर्स ने यह भी याद दिलाया कि करीना का पालन-पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ है और ऐसे में उनसे रमजान में रोजा रखने को लेकर सवाल पूछना उचित नहीं था.

निजी आस्था पर सवाल उचित या नहीं

वायरल पोस्ट के बाद बहस केवल करीना के जवाब तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह चर्चा इस बात तक पहुंच गई कि क्या किसी सेलिब्रिटी से उसकी निजी धार्मिक प्रथाओं के बारे में सार्वजनिक मंच पर सवाल करना सही है. कई लोगों का कहना है कि आस्था और धार्मिक पालन व्यक्तिगत विषय हैं और इन्हें सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए.

डबल स्टैंडर्ड पर भी चर्चा

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इसी तरह का सवाल उनके पति सैफ अली खान से हिंदू व्रत जैसे एकादशी को लेकर पूछा जाता. इस तर्क के सामने आने के बाद चर्चा का दायरा और बढ़ गया. बहस अब केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कथित दोहरे मानदंडों पर भी केंद्रित हो गई है.

Published at : 24 Feb 2026 08:28 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
