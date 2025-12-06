जयमाला से ठीक पहले दुल्हन पर आ गया भूत, वीडियो देख कांप गया दूल्हा, अब हो रहा वायरल

आजकल सोशल मीडिया ऐसी–ऐसी चीजों से भरा पड़ा है कि हर दिन कुछ न कुछ देखकर लोगों के चेहरे पर हंसी आ ही जाती है. खासकर शादी–ब्याह के वीडियो तो इंटरनेट की दुनिया के सुपरस्टार हैं. कभी दूल्हा–दुल्हन की नोक–झोंक चलती रहती है, कभी बारातियों की हरकतें सबको हंसा देती हैं, और कई बार कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं.

इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. कहा जा रहा है कि जयमाला से ठीक पहले दुल्हन पर भूत आ गया और यह देखकर दूल्हे की हालत खराब हो गई. वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और लोग कमेंट्स में मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

वीडियो में आखिर दिख क्या रहा है?

वीडियो में दिखता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के मंच पर बैठे हैं, दोनों के आसपास उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, माहौल बिलकुल सामान्य है, लेकिन तभी अचानक दुल्हन का बर्ताव बदल जाता है. दुल्हन अचानक बहुत जोर-जोर से हंसने लगती है, और दूल्हे को अजीब, घूरती हुई नजरों से देखने लगती है. यह देखकर दूल्हा डर जाता है और उसकी हालत देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक्स पर @Aditi_Menon_123 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, देखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और यह क्लिप वायरल हो गई.

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए

जैसे ही यह अजीब–सा वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा, कमेंट सेक्शन में लोग जमकर मजे लेने लगे. किसी ने लिखा दूल्हा तो शुरू में ही डर गया, अब घर कैसे चलाएगा, तो किसी ने मजाक करते हुए कहा भूत भी शादी में एंट्री ले रहा है, अब तो एंकर की जरूरत ही नहीं, कुछ लोगों ने इसे मजाकिया बताया, कुछ ने इसे स्क्रिप्टेड कहा और कुछ लोग बस वीडियो देखकर ठहाके लगाते रहे.

