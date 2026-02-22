सोशल मीडिया की दुनिया में एक छोटा सा वीडियो भी मिनटों में वैश्विक खबर बन जाता है. ऐसा ही कुछ गुजरात के जामनगर में हुई एक भव्य शादी के बाद देखने को मिला. इंटरनेट पर एक क्लिप तेजी से वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि दुनिया की मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने भारत में गुपचुप तरीके से परफॉर्म किया. वीडियो में दिख रही विदेशी सिंगर की शक्ल, हेयरस्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल इतनी मिलती-जुलती थी कि लोगों को लगा सचमुच ‘लव स्टोरी’ गाने वाली स्टार भारत पहुंच गई. कुछ ही घंटों में यह क्लिप हजारों अकाउंट्स से शेयर होने लगी और फैन पेजों ने भी इसे हवा दे दी. लेकिन क्या सच में टेलर स्विफ्ट जामनगर की इस शादी में थीं. सच्चाई कुछ और ही निकली.

गुजरात के जामनगर पहुंची टेलर स्विफ्ट?

वायरल वीडियो गुजरात के जामनगर में अहाना रहेजा और यश पटेल की शादी का बताया जा रहा है. क्लिप में एक विदेशी महिला सिल्वर फ्रिंज ड्रेस में नजर आती है, जिसकी स्टाइलिंग टेलर स्विफ्ट के एरास टूर जैसी लग रही है. वह दुल्हन के साथ स्टेज पर गाना गाती और डांस करती दिखती है. बैकग्राउंड में टेलर स्विफ्ट का सुपरहिट गाना “Love Story” बजता सुनाई देता है. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर दावा शुरू हो गया कि टेलर स्विफ्ट ने इस हाई प्रोफाइल शादी में सरप्राइज परफॉर्मेंस दी है. कई फैन अकाउंट्स ने बिना पुष्टि के पोस्ट शेयर कर दिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि “क्या टेलर सच में इंडिया आ गई.” तो कुछ ने इसे अब तक का सबसे बड़ा वेडिंग सरप्राइज बता दिया.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

हुलिया और परफॉर्मेंस देख यूजर्स को हुआ शक

हालांकि जल्द ही सच्चाई सामने आ गई. वीडियो में दिख रही महिला टेलर स्विफ्ट नहीं बल्कि एश्ले लीचिन हैं. एश्ले एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं जो अपनी शक्ल और स्टाइल की वजह से टेलर स्विफ्ट की हमशक्ल के रूप में जानी जाती हैं. वह पहले भी कई बार अपने लुक की वजह से वायरल हो चुकी हैं. कुछ जागरूक यूजर्स ने तुरंत शक जताया. एक यूजर ने लिखा कि “रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलर उस समय लंदन में थीं.” वहीं दूसरे ने कहा कि “वो बिल्कुल उनकी तरह दिखती हैं लेकिन यह टेलर नहीं हैं.” धीरे-धीरे लोगों को समझ आ गया कि यह एक हमशक्ल की परफॉर्मेंस थी, न कि असली पॉप स्टार की मौजूदगी.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट