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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदरिंदा बना जेगुआर, दानव जैसे मगरमच्छ को पानी में ही किया खत्म! खौफनाक VIDEO वायरल

दरिंदा बना जेगुआर, दानव जैसे मगरमच्छ को पानी में ही किया खत्म! खौफनाक VIDEO वायरल

जंगल के इस खौफनाक वीडियो में जेगुआर ने दानव जैसे मगरमच्छ को पानी में ही मात दे दी, अपने जबरदस्त हमले और ताकत से उसे घसीटकर किनारे लाया और कुछ ही सेकंड में खेल खत्म कर दिया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 14 Jun 2026 08:08 PM (IST)
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जंगल का असली राजा कौन है, ये सवाल इस वायरल वीडियो ने फिर से खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जेगुआर ने नदी किनारे बैठे मगरमच्छ का ऐसा शिकार किया कि देखने वालों की सांसें थम गईं. जिस पानी में मगरमच्छ का राज माना जाता है, उसी में जेगुआर ने उसे ऐसा पछाड़ा कि पूरा खेल एकतरफा नजर आया.

नदी किनारे मौत का खेल

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक मगरमच्छ नदी किनारे चट्टान पर आराम से बैठा होता है. तभी अचानक एक जेगुआर दबे पांव वहां पहुंचता है और बिना कोई मौका दिए उस पर हमला बोल देता है. जेगुआर की स्पीड और ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि मगरमच्छ संभल ही नहीं पाता. कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और शिकारी-शिकार का खेल उल्टा पड़ जाता है.

पानी में भी नहीं बच पाया मगरमच्छ

वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तब सामने आता है जब जेगुआर मगरमच्छ को पानी में ही काबू कर लेता है. आमतौर पर पानी में मगरमच्छ को सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन यहां जेगुआर ने उस मिथक को तोड़ दिया. वह मगरमच्छ को पकड़कर खींचते हुए किनारे तक ले आता है और उसका काम तमाम कर देता है. पूरा हमला इतना तेज और सटीक होता है कि एक बार भी नहीं लगता कि मगरमच्छ मुकाबले में है.

शिकार का अंदाज देख दंग रह गए लोग

जेगुआर बड़े बिल्ली प्रजाति का ऐसा शिकारी है, जो अपने जबड़े की ताकत और सटीक हमले के लिए जाना जाता है. इस वीडियो में भी वही देखने को मिला, जहां उसने सीधे मगरमच्छ के सिर और गर्दन पर वार किया. यही वजह है कि इतना बड़ा और खतरनाक शिकारी भी कुछ ही पलों में ढेर हो गया.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए हैं. कई लोगों ने लिखा, “आज पता चला असली खतरनाक कौन है.” वहीं एक यूजर ने कहा, “पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाली कहावत आज टूट गई.” कुछ लोग जेगुआर की ताकत और हंटिंग स्किल की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस वीडियो को “जंगल का असली रियलिटी शो” बता रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को डराने के साथ-साथ हैरान भी कर रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 08:08 PM (IST)
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