दरिंदा बना जेगुआर, दानव जैसे मगरमच्छ को पानी में ही किया खत्म! खौफनाक VIDEO वायरल
जंगल के इस खौफनाक वीडियो में जेगुआर ने दानव जैसे मगरमच्छ को पानी में ही मात दे दी, अपने जबरदस्त हमले और ताकत से उसे घसीटकर किनारे लाया और कुछ ही सेकंड में खेल खत्म कर दिया.
जंगल का असली राजा कौन है, ये सवाल इस वायरल वीडियो ने फिर से खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जेगुआर ने नदी किनारे बैठे मगरमच्छ का ऐसा शिकार किया कि देखने वालों की सांसें थम गईं. जिस पानी में मगरमच्छ का राज माना जाता है, उसी में जेगुआर ने उसे ऐसा पछाड़ा कि पूरा खेल एकतरफा नजर आया.
नदी किनारे मौत का खेल
वायरल वीडियो में दिखता है कि एक मगरमच्छ नदी किनारे चट्टान पर आराम से बैठा होता है. तभी अचानक एक जेगुआर दबे पांव वहां पहुंचता है और बिना कोई मौका दिए उस पर हमला बोल देता है. जेगुआर की स्पीड और ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि मगरमच्छ संभल ही नहीं पाता. कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और शिकारी-शिकार का खेल उल्टा पड़ जाता है.
पानी में भी नहीं बच पाया मगरमच्छ
वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तब सामने आता है जब जेगुआर मगरमच्छ को पानी में ही काबू कर लेता है. आमतौर पर पानी में मगरमच्छ को सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन यहां जेगुआर ने उस मिथक को तोड़ दिया. वह मगरमच्छ को पकड़कर खींचते हुए किनारे तक ले आता है और उसका काम तमाम कर देता है. पूरा हमला इतना तेज और सटीक होता है कि एक बार भी नहीं लगता कि मगरमच्छ मुकाबले में है.
शिकार का अंदाज देख दंग रह गए लोग
जेगुआर बड़े बिल्ली प्रजाति का ऐसा शिकारी है, जो अपने जबड़े की ताकत और सटीक हमले के लिए जाना जाता है. इस वीडियो में भी वही देखने को मिला, जहां उसने सीधे मगरमच्छ के सिर और गर्दन पर वार किया. यही वजह है कि इतना बड़ा और खतरनाक शिकारी भी कुछ ही पलों में ढेर हो गया.
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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए हैं. कई लोगों ने लिखा, “आज पता चला असली खतरनाक कौन है.” वहीं एक यूजर ने कहा, “पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाली कहावत आज टूट गई.” कुछ लोग जेगुआर की ताकत और हंटिंग स्किल की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इस वीडियो को “जंगल का असली रियलिटी शो” बता रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को डराने के साथ-साथ हैरान भी कर रहा है.
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