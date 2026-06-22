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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अयोध्या पहुंचते ही भावुक हुई एयरहोस्टेस, जमीन पर सिर रखकर किया प्रणाम- वीडियो वायरल

Video: अयोध्या पहुंचते ही भावुक हुई एयरहोस्टेस, जमीन पर सिर रखकर किया प्रणाम- वीडियो वायरल

अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही एक एयरहोस्टेस ने श्री राम जन्मभूमि की दिशा में माथा टेककर अपनी आस्था दिखाई. यह भावुक पल कैमरे में कैद हुआ और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jun 2026 03:50 PM (IST)
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आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. अयोध्या एयरपोर्ट से सामने आए एक वायरल वीडियो में एक एयरहोस्टेस की श्रद्धा ने हर किसी को भावुक कर दिया. जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है और एयरहोस्टेस विमान से बाहर निकलती है, वह सीधे श्री राम जन्मभूमि की दिशा में झुककर माथा टेक देती है. यह दृश्य इतना खास है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर कर रहे हैं.

फ्लाइट से उतरते ही दिखी गहरी आस्था

वीडियो में नजर आता है कि एयरहोस्टेस जैसे ही प्लेन से नीचे उतरती है, वह कुछ कदम आगे बढ़ती है और फिर जमीन पर सिर रखकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है. वहां मौजूद लोग भी इस पल को देखकर हैरान रह जाते हैं. यह नजारा दिखाता है कि आस्था किसी भी पेशे या जगह की मोहताज नहीं होती. हालांकि एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

अयोध्या पहुंचते ही किया नमन

बताया जा रहा है कि यह वीडियो अयोध्या एयरपोर्ट का है, जहां हाल ही में यात्रियों और स्टाफ के बीच धार्मिक भावनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं. एयरहोस्टेस का यह अंदाज लोगों को इसलिए भी खास लगा क्योंकि उसने बिना किसी दिखावे के अपने विश्वास को जाहिर किया. यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने लिखा कि “यही है सच्ची भक्ति.” कुछ ने कहा कि “दिल जीत लिया इस दृश्य ने.” वहीं कुछ लोग इसे भारत की संस्कृति और आस्था की खूबसूरत झलक बता रहे हैं. तो वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर आप इतनी बड़ी भक्त हैं तो अपनी भक्ति को अपने तक रखें, कैमरे के सामने ढोंग करने से श्री राम खुश नहीं होते. वीडियो को @bhumidixit__ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 03:50 PM (IST)
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