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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLake Above Sea Viral Video: ऊंचाई पर झील और नीचे समंदर, वायरल वीडियो का यह नजारा देख हैरान हुए लोग, बोले- यह सपना है या सच?

Lake Above Sea Viral Video: ऊंचाई पर झील और नीचे समंदर, वायरल वीडियो का यह नजारा देख हैरान हुए लोग, बोले- यह सपना है या सच?

वायरल हो रही एक क्लिप में ऊंचाई पर बनी एक ऐसी झील दिखाई देती है जिसके ठीक नीचे दूर-दूर तक फैला समुद्र नजर आता है. वीडियो देखने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर यह सच है या कोई एडिटेड वीडियो.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 07:05 AM (IST)
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Lake Above Sea Viral Video: कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है, घूमने-फिरने के साथ ही कई लोग ऐसी जगह के वीडियो शेयर कर देते हैं जो अक्सर वायरल हो जाते हैं.  वहीं इन वीडियो को देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं. इस बार भी वायरल हो रही एक क्लिप में ऊंचाई पर बनी एक ऐसी झील दिखाई देती है जिसके ठीक नीचे दूर-दूर तक फैला समुद्र नजर आता है. वीडियो देखने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर यह सच है या कोई एडिटेड वीडियो. वहीं कुछ लोग इस नजारे को धरती का सबसे खूबसूरत व्यू बता रहे है.  वीडियो में एक शख्स अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लेकर झील के किनारे खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर कई यूजर्स की सांसे अटक जाती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अद्भुत नजारे के साथ-साथ शख्स की हिम्मत की भी चर्चा कर रहे हैं. 

ऊंचाई पर झील, नीचे समुद्र का नजर 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ की ऊंचाई पर एक शांत झील बनी हुई है जबकि नीचे दूर तक समुद्र फैला हुआ दिखाई देता है. दोनों का यह कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत हैरान कर रहा है. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान उस शख्स ने खींचा जो अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर झील के बहुत करीब खड़ा नजर आता है. यह दृश्य देखकर कई लोगों के हाथ-पांव फूल गए. कुछ यूजर्स ने कहा वह इतनी ऊंचाई पर खड़े होने की सोच भी नहीं सकते है. कई यूजर्स ने इस नजारे को उस आदमी की लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस भी बताया. 

ये भी पढ़ें-Video: बाइक से रोड बंद कर उत्पात मचा रहे थे छपरी, जेसीबी वाले ने दो मिनट में निकाल दी अकड़, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले-यह तो फिशरमैन का सपना है 

इस वायरल वीडियो पर यूजर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा इतनी ऊंचाई देखकर ही मेरे पैर कांपने लगे.दूसरे ने कहा यह सपना है या सच समझ नहीं आ रहा. एक और यूजर में मजाक में लिखा अगर मैं वहां होता तो नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं करता. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा बच्चे को पीठ पर लेकर वहां खड़ा होना अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है. कई यूजर्स ने इस जगह को फिशरमैंस ड्रीम बताया. कुछ लोगों ने कहा कि प्रकृति का ऐसा अद्भुत नजारा जिंदगी में शायद ही कभी देखने को मिलता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 07:05 AM (IST)
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Viral Lake Video Ocean View From Mountain Stunning Nature Video Lake Above Sea Breathtaking Travel Video Lake Above Sea Viral Video
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