Lake Above Sea Viral Video: ऊंचाई पर झील और नीचे समंदर, वायरल वीडियो का यह नजारा देख हैरान हुए लोग, बोले- यह सपना है या सच?
वायरल हो रही एक क्लिप में ऊंचाई पर बनी एक ऐसी झील दिखाई देती है जिसके ठीक नीचे दूर-दूर तक फैला समुद्र नजर आता है. वीडियो देखने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर यह सच है या कोई एडिटेड वीडियो.
Lake Above Sea Viral Video: कई लोगों को घूमना काफी पसंद होता है, घूमने-फिरने के साथ ही कई लोग ऐसी जगह के वीडियो शेयर कर देते हैं जो अक्सर वायरल हो जाते हैं. वहीं इन वीडियो को देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं. इस बार भी वायरल हो रही एक क्लिप में ऊंचाई पर बनी एक ऐसी झील दिखाई देती है जिसके ठीक नीचे दूर-दूर तक फैला समुद्र नजर आता है. वीडियो देखने के बाद कई लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर यह सच है या कोई एडिटेड वीडियो. वहीं कुछ लोग इस नजारे को धरती का सबसे खूबसूरत व्यू बता रहे है. वीडियो में एक शख्स अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लेकर झील के किनारे खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर कई यूजर्स की सांसे अटक जाती है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अद्भुत नजारे के साथ-साथ शख्स की हिम्मत की भी चर्चा कर रहे हैं.
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ऊंचाई पर झील, नीचे समुद्र का नजर
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ की ऊंचाई पर एक शांत झील बनी हुई है जबकि नीचे दूर तक समुद्र फैला हुआ दिखाई देता है. दोनों का यह कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत हैरान कर रहा है. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान उस शख्स ने खींचा जो अपने छोटे बच्चों को पीठ पर बांधकर झील के बहुत करीब खड़ा नजर आता है. यह दृश्य देखकर कई लोगों के हाथ-पांव फूल गए. कुछ यूजर्स ने कहा वह इतनी ऊंचाई पर खड़े होने की सोच भी नहीं सकते है. कई यूजर्स ने इस नजारे को उस आदमी की लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस भी बताया.
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यूजर्स बोले-यह तो फिशरमैन का सपना है
इस वायरल वीडियो पर यूजर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा इतनी ऊंचाई देखकर ही मेरे पैर कांपने लगे.दूसरे ने कहा यह सपना है या सच समझ नहीं आ रहा. एक और यूजर में मजाक में लिखा अगर मैं वहां होता तो नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं करता. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा बच्चे को पीठ पर लेकर वहां खड़ा होना अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है. कई यूजर्स ने इस जगह को फिशरमैंस ड्रीम बताया. कुछ लोगों ने कहा कि प्रकृति का ऐसा अद्भुत नजारा जिंदगी में शायद ही कभी देखने को मिलता है.
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Source: IOCL