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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCow Market Viral Video: गाय बेचने 'बकरा मंडी' पहुंचा हिंदू, मुस्लिम शख्स का जवाब सुन गदगद हो गया इंटरनेट

Cow Market Viral Video: गाय बेचने 'बकरा मंडी' पहुंचा हिंदू, मुस्लिम शख्स का जवाब सुन गदगद हो गया इंटरनेट

एक हिंदू शख्स पशु मंडी में गाय बेचने पहुंचता है, जहां कुछ लोग उसे गाय बेचने को लेकर सवाल पूछते हैं. इसी दौरान वहां मौजूद एक मुस्लिम ऐसा जवाब देता है कि इंटरनेट पर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 May 2026 08:40 AM (IST)
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Cow Market Viral Video: पश्चिम बंगाल के मगराहाट से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक हिंदू शख्स ईद से पहले लगने वाली पशु मंडी में गाय बेचने पहुंचता है, जहां कुछ लोग उसे धर्म और गाय बेचने को लेकर सवाल पूछने लगते हैं. लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद एक मुस्लिम युवक ऐसा जवाब देता है कि इंटरनेट पर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. वीडियो ने सोशल मीडिया पर धर्म, इंसानियत और आपसी सम्मान को लेकर नई बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स इस वीडियो को सच्ची भारतीयता का उदाहरण बता रहे. 

बकरा मंडी में हिंदू शख्स से पूछे गए सवाल  

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के मगराहाट की पशु मंडी में एक हिंदू शख्स गाय लेकर पहुंचा होता है. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उसे गाय बेचने और उसके धर्म को लेकर बातचीत करने लगते हैं. माहौल थोड़ा गंभीर नजर आता है, लेकिन तभी एक मुस्लिम युवक का जवाब लोगों का दिल जीत लेता है. वीडियो में मुस्लिम युवक कहता है कि यह हमारे कुर्बानी का त्यौहार है और यह बकरा मंडी है, यहां आप अपनी गाय माता को लेकर मत आओ. यहां से चले जाओ, क्योंकि यहां पर जितने भी बकरा आए हैं वह सब कटेंगे और हम आपकी गाय माता का अपमान नहीं कर सकते हैं. थोड़ी देर बाद कोई न कोई गाय की बोली लगाने आ जाएगा, इसलिए इसे लेकर यहां से चले जाओ. मुस्लिम युवक के शांत और समझदारी भरे जवाब ने सोशल मीडिया पर लोगों को काफी प्रभावित किया. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो ने इंसानियत की मिसाल पेश की है. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ 

वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम भाइयों की इज्जत करता हूं. दूसरे यूजर ने कहा इस लड़के को सलाम, यही असली भारतीय हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा गरीब लोग हमेशा राजनीति का शिकार बनते हैं. वहीं एक यूजर ने इमोशनल होकर कहा उस आदमी के चेहरे पर उसकी मजबूरी साफ दिख रही है, इसलिए शायद बकरा मंडी में गाय बेचने आ गया. कुछ यूजर्स इस वीडियो को देखकर इमोशनल हुए. एक ने कमेंट में लिखा इतना इमोशन से भरा वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा हालात इंसान से क्या-क्या नहीं करवाते. कुछ लोगों ने इसे आपसी भाईचारे और सम्मान का संदेश देने वाला वीडियो भी बताया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 May 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Hindu-Muslim Unity Cow Market Viral Video Bakra Mandi Video Viral Humanity Video
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