गाय बेचने 'बकरा मंडी' पहुंचा हिंदू, मुस्लिम शख्स का जवाब सुन गदगद हो गया इंटरनेट

Cow Market Viral Video: पश्चिम बंगाल के मगराहाट से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक हिंदू शख्स ईद से पहले लगने वाली पशु मंडी में गाय बेचने पहुंचता है, जहां कुछ लोग उसे धर्म और गाय बेचने को लेकर सवाल पूछने लगते हैं. लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद एक मुस्लिम युवक ऐसा जवाब देता है कि इंटरनेट पर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. वीडियो ने सोशल मीडिया पर धर्म, इंसानियत और आपसी सम्मान को लेकर नई बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स इस वीडियो को सच्ची भारतीयता का उदाहरण बता रहे.

बकरा मंडी में हिंदू शख्स से पूछे गए सवाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के मगराहाट की पशु मंडी में एक हिंदू शख्स गाय लेकर पहुंचा होता है. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उसे गाय बेचने और उसके धर्म को लेकर बातचीत करने लगते हैं. माहौल थोड़ा गंभीर नजर आता है, लेकिन तभी एक मुस्लिम युवक का जवाब लोगों का दिल जीत लेता है. वीडियो में मुस्लिम युवक कहता है कि यह हमारे कुर्बानी का त्यौहार है और यह बकरा मंडी है, यहां आप अपनी गाय माता को लेकर मत आओ. यहां से चले जाओ, क्योंकि यहां पर जितने भी बकरा आए हैं वह सब कटेंगे और हम आपकी गाय माता का अपमान नहीं कर सकते हैं. थोड़ी देर बाद कोई न कोई गाय की बोली लगाने आ जाएगा, इसलिए इसे लेकर यहां से चले जाओ. मुस्लिम युवक के शांत और समझदारी भरे जवाब ने सोशल मीडिया पर लोगों को काफी प्रभावित किया. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो ने इंसानियत की मिसाल पेश की है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम भाइयों की इज्जत करता हूं. दूसरे यूजर ने कहा इस लड़के को सलाम, यही असली भारतीय हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा गरीब लोग हमेशा राजनीति का शिकार बनते हैं. वहीं एक यूजर ने इमोशनल होकर कहा उस आदमी के चेहरे पर उसकी मजबूरी साफ दिख रही है, इसलिए शायद बकरा मंडी में गाय बेचने आ गया. कुछ यूजर्स इस वीडियो को देखकर इमोशनल हुए. एक ने कमेंट में लिखा इतना इमोशन से भरा वीडियो बहुत कम देखने को मिलता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा हालात इंसान से क्या-क्या नहीं करवाते. कुछ लोगों ने इसे आपसी भाईचारे और सम्मान का संदेश देने वाला वीडियो भी बताया.

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