हाथ में प्लास्टर, शरीर पूरा छलनी! फिर भी हसीनाओं को देख ठुमके लगाने लगा शख्स- वीडियो वायरल

कहते हैं शौक बड़ी चीज है. इंसान अगर अपने शौक पूरे करने पर आए तो अस्पताल के आईसीयू से भी उठकर उसे पूरा करने का दम रखता है. लेकिन जहां बात हसीनाओं के डांस की हो तो फिर चाहे बूढ़ा हो या जवान कोई भी मजे लेने से पीछे नहीं हटता फिर चाहे बदन छलनी ही क्यों ना हो. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ उम्र का शख्स जिसके हाथ टूटा हुआ है और शरीर पर प्लास्टर बंधा है, मेले में हसीनाओं का डांस देखने पहुंचा है और जब साहब का जोश हाई होता है तो शख्स अपने डांस से ऐसी आग लगाता है कि लोगों को भूलाना मुश्किल हो रहा है.

मेले में डांस करती हसीना को देख डांस करने लगे घायल चाचा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ उम्र का शख्स मेले में ऑर्केस्ट्रा का डांस देखने पहुंचा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स का हाथ टूटा हुआ है और उस पर प्लास्टर बंधा है. लेकिन डांस का शौक पूरा करने की ललक ऐसी है कि न तो उसे चोट की चिंता है और न ही अपने शरीर की. शख्स आराम से मेले में बैठा ऑर्केस्ट्रा का डांस देख रहा है.

इस दौरान जब उससे रहा नहीं जाता और डांस की ललक तेजी से बढ़ जाती है तो ये घायल शख्स अपना प्लास्टर उतार कर ऐसे ठुमके लगाता है मानों उसे कोई तकलीफ थी ही नहीं. हाथ का प्लास्टर और गले में टंगी पट्टी पलभर में गायब हो जाती है और टूटा फूटे शरीर में अचानक माइकल जैक्सन की आत्मा आ जाती है. स्टेज पर हसीनाएं और नीचे खड़ा शख्स मिलकर ऐसा माहौल जमाते हैं कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं.

यूजर्स बोले, चाचा थोड़ी शर्म तो करो

वीडियो को @adv_soyyab नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे मामलों में हमारे देश के लोग काफी आगे हैं भाई. एक और यूजर ने लिखा...भाई थोड़ा लिहाज कर ले, टूटा फूटा शरीर लेकर कौन डांस करता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा थोड़ी शर्म रखो, उम्र का तो लिहाज करो.

