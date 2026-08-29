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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफ्लाइट में बेटी को देख पहले नहीं पहचान पाए पिता, फिर लगाया गले

फ्लाइट में बेटी को देख पहले नहीं पहचान पाए पिता, फिर लगाया गले

वीडियो में श्वेता के पिता फ्लाइट में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं. वह सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि कुछ ही पल बाद उनकी बेटी उनके सामने आने वाली है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 10:23 PM (IST)
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सोचिए, आप अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद किए बिना फ्लाइट में सवार हों और अचानक वही बेटी एयरलाइन की यूनिफॉर्म में आपके सामने आ जाए. कुछ ऐसा ही बेहद भावुक पल एक फ्लाइट में देखने को मिला, जहां एक बेटी ने अपने पिता के जन्मदिन पर उन्हें ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

इंडिगो की फ्लाइट अटेंडेंट श्वेता पांडे ने अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए खास प्लान बनाया था. उनके पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फ्लाइट में वह सफर करने जा रहे हैं, उसी फ्लाइट में उनकी बेटी ड्यूटी पर मौजूद है.

यूनिफॉर्म में सामने आई बेटी, पिता रह गए हैरान

वीडियो में श्वेता के पिता फ्लाइट में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं. वह सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि कुछ ही पल बाद उनकी बेटी उनके सामने आने वाली है. तभी श्वेता एयरलाइन की यूनिफॉर्म में उनके सामने पहुंचती हैं और उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल देती हैं. पिता कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं. सामने खड़ी यूनिफॉर्म पहनी महिला को वह गौर से देखते हैं, लेकिन तुरंत पहचान नहीं पाते.

 
 
 
 
 
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वह दोबारा उसकी तरफ देखते हैं, जैसे दिमाग में चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हों. फिर अचानक उन्हें एहसास होता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी है.

पहचानते ही बदल गया पूरा अंदाज

जैसे ही पिता को बेटी के बारे में पता चलता है, उनके चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं. हैरानी की जगह खुशी और भावुकता नजर आने लगती है. वह आगे बढ़ते हैं और बेटी को कसकर गले लगा लेते हैं. पिता-बेटी का यह मिलन कुछ ही सेकंड का था, लेकिन वीडियो देखने वालों के लिए यह पल बेहद खास बन गया. खास बात यह भी थी कि श्वेता के पिता ने उन्हें पहली बार एयरलाइन की यूनिफॉर्म में सामने से देखा था.

बेटी का सरप्राइज बना पिता के लिए यादगार जन्मदिन

श्वेता ने बताया कि उनके पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह उसी फ्लाइट में काम करने वाली हैं. उन्होंने जानबूझकर इस बात को छिपाकर रखा, ताकि जन्मदिन पर उन्हें अचानक सरप्राइज दिया जा सके. बेटी को इस तरह सामने देखकर पिता की खुशी साफ नजर आती है. वीडियो में उनके चेहरे पर गर्व और भावुकता का जो मेल दिखाई देता है, वही इस पूरे पल को खास बना देता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- पिता की आंखों में दिखा गर्व

वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही लोगों का दिल जीतने लगा. यूजर्स ने इसे पिता-बेटी के रिश्ते का बेहद प्यारा पल बताया. एक यूजर ने लिखा, “इससे ज्यादा प्यारा सरप्राइज शायद ही कोई हो.” दूसरे ने कहा, “पिता का रिएक्शन देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई.” वहीं एक यूजर ने पिता के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए लिखा, “उनकी आंखों में बेटी के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा है.” एक और यूजर ने कहा, “यूनिफॉर्म में बेटी को पहली बार देखकर पिता का भावुक होना दिल छू गया.”

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 10:23 PM (IST)
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