भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?

आंखों की कसरत और आजमाइश के लिए अगर सबसे बढ़िया खेल कोई है तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन है. ऑप्टिकल इल्यूजन ऐसी तस्वीरें होती हैं जो दिखने में तो आपको आसान लगती हैं लेकिन इनकी चुनौतियां आपको हैरान और परेशान कर देती हैं. आपका दिमाग और आंखें पूरा जोर लगाकर भी कई बार इनमें छिपे खुफिया राज को नहीं खोज पाती. अब ऐसा ही खेल खेला है भारतीय रेलवे मंत्रालय ने यूजर्स के साथ. जहां भारतीय रेलवे ने अपने एक्स अकाउंट से एक ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर शेयर की है जिसमें आपको खुफिया शब्द खोजने की चुनौती दी गई है.

रेलवे ने यूजर्स के साथ खेला ऑप्टिकल इल्यूजन, शेयर की तस्वीर

काली और सफेद धारियों वाली ये तस्वीर लोगों के दिमाग और आंखों को धोखा दे रही है. पतली और बारीक धारियों के बीच एक खुफिया शब्द छिपा हुआ है जिसे आपको खोजना होगा. रेलवे ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...क्या आपको इस तस्वीर में छिपा शब्द दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताएं.

Can you spot the hidden word in this image? 👀 Comment below! 👇 #VandeMataram150 pic.twitter.com/QPq6RLiHqH — Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 11, 2025

मिल गया तस्वीर में छिपा शब्द?

अब आपके लिए इस शब्द को खोजने की चुनौती तो है ही लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए आप तस्वीरों पर आए कमेंट भी पढ़ सकते हैं जिसमें लोगों ने रेलवे को बताया कि उनका असल काम क्या है तो कुछ ने शब्द को खोजने की चुनौती को स्वीकार करते हुए रेलवे को जवाब भी दे दिया. अगर आपको जवाब खोजने में परेशानी आ रही है तो हम आपको जवाब दे देते हैं. दरअसल, तस्वीर में जो शब्द छिपा है वो है वंदेमातरम जिसका क्लू रेलवे ने अपने कैप्शन में भी दिया है.

किसी ने दिया जवाब तो किसी ने मारा तंज

तस्वीर को Ministry of Railways नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स तस्वीर को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तस्वीर में छिपा शब्द वंदेमातरम है. एक और यूजर ने रेलवे को तंज मारते हुए जनरल कोच की तस्वीर शेयर की और पूछा...क्या आपको भीड़ दिखाई दे रही है. तो वहीं एक और यूजर ने रेलवे से जुड़े एक ऐप पर ट्रेन के रनिंग टाइम में देरी को दिखाया और पूछा क्या आपको इसमें लेट होती ट्रेन दिख रही है.