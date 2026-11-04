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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR, Gen-Z आंदोलन से लेकर आरक्षण तक, दत्तात्रेय होसबोले ने दिया ये बड़ा बयान

SIR, Gen-Z आंदोलन से लेकर आरक्षण तक, दत्तात्रेय होसबोले ने दिया ये बड़ा बयान

दत्तात्रेय होसबोले ने Gen-Z के आंदोलनों पर कहा कि युवाओं की समस्याएं समझना जरूरी है, लेकिन उन्हें हिंसा और अराजकता की ओर धकेलने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बुधवार (4 नवंबर, 2026) को मध्य प्रदेश के इंदौर में कई अहम मुद्दों पर संघ के रुख को स्पष्ट किया. उन्होंने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुई हानि को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अभी बारिश हुई है, बाढ़ आई है. भारत के अलग-अलग स्थानों पर प्राकृतिक आपदा के कारण जनहानि भी हुई.

संघ के स्वयंसेवकों ने कई स्थानों पर राहत कार्य के अच्छे प्रयास किए हैं. समाज के सहयोग के साथ कई जगहों पर अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर प्रयास किए हैं. इसके साथ ही, संघ के स्वयंसेवकों ने दुर-दराज के इलाकों में भी काम किया है.

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उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का समर्थन करते हुए इसे वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरी प्रक्रिया करार दिया. वहीं, Gen-Z के आंदोलनों पर कहा कि युवाओं की समस्याएं समझना जरूरी है, लेकिन उन्हें हिंसा और अराजकता की ओर धकेलने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा. इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे के साथ युवाओं में बढ़ते नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाने की संघ की तैयारी का भी जिक्र किया.

संघ के संगठन विस्तार के बारे में बोले सरकार्यवाह

इंदौर में RSS की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के समापन के बाद सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ के संगठन विस्तार की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘देश में 99,423 दैनिक शाखाएं संचालित हैं और संघ का काम 1,03,397 स्थानों तक पहुंच चुका है. शताब्दी वर्ष में देशभर में 65, 664 हिंदू सम्मेलन हुए, जिनमें करीब 5 करोड़ लोगों की भागीदारी रही. वहीं, 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक संपर्क किया गया. 

SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर होसबोले ने कहा, ‘मतदाता सूची का समय-समय पर शुद्धिकरण जरूरी है. मृत व्यक्तियों, दो जगह दर्ज नामों और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने चाहिए. किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हटता है तो उसके पास चुनाव आयोग और अदालत में शिकायत का विकल्प है. सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए SIR का विरोध करना उचित नहीं है.’

Gen Z के आंदोलनों और आरक्षण के मुद्दे पर बोले होसबोले

Gen-Z के आंदोलनों पर उन्होंने कहा कि युवाओं के गुस्से और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए. उनके सवालों को देशविरोधी नहीं मानना चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं का इस्तेमाल, हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती.’

आरक्षण पर संघ का पक्ष रखते हुए होसबोले ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक समानता आने तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. वहीं, युवाओं में ड्रग्स और नशे की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए उन्होंने सामाजिक संस्थाओं, NGOs और संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता, काउंसलिंग और पुनर्वास अभियान चलाने की बात कही.

किन-किन मुद्दों पर बोले दत्तात्रेय होसबोले?

इसके साथ ही, दत्तात्रेय होसबोले ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर परिवार और स्कूलों में संस्कारों पर जोर दिया. पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी-बिजली बचाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की. उन्होंने हिंदुत्व, महिलाओं की भागीदारी और विदेशों में संघ के संपर्क कार्यक्रमों पर भी अपना पक्ष रखा.

वहीं, संगठनात्मक बदलाव की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान 46 प्रांतों की व्यवस्था में बदलाव कर 88 संभागों के आधार पर संगठनात्मक काम आगे बढ़ाया जाएगा. काशी-मथुरा के मुद्दे पर कहा कि न्यायालय में चल रहे मामलों को कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ने देना चाहिए और हर मुद्दे पर आंदोलन जरूरी नहीं है. 

यह भी पढ़ेंः अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 75 फीसदी की आर्मी में होगी भर्ती, 2 साल का सेवा विस्तार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 04 Nov 2026 06:11 PM (IST)
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