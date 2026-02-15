टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबला हो और सोशल मीडिया शांत रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता है. मैच से पहले ही इंटरनेट पर जंग शुरू हो चुकी है . इसी बीच पाकिस्तानी फैंस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुद अपनी टीम की जीत को लेकर संशय जताते नजर आ रहे हैं . रील बनाते हुए कुछ फैंस कहते दिख रहे हैं कि “हम सपोर्ट तो पाकिस्तान को कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है जीतेगा इंडिया ही” . अब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मजेदार बहस छेड़ दी है.

पाकिस्तानी फैंस ने खुद ही ले लिए अपनी टीम के मजे

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाईवोल्टेज टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले दोनों देशों के फैंस अपने-अपने अंदाज में माहौल बना रहे हैं . जहां भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, वहीं वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ पाकिस्तानी फैंस मजाकिया अंदाज में अपनी ही टीम पर तंज कसते दिख रहे हैं . वीडियो में फैंस कहते सुनाई दे रहे हैं कि “दिल से सपोर्ट पाकिस्तान को है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि जीत इंडिया की होगी” . इस क्लिप के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है . भारतीय यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि “जब अपने ही मान जाएं तो समझ लो मैच शुरू होने से पहले ही दबाव है”.

View this post on Instagram A post shared by 👻گلاب جامن🎀 (@laraib_ahmed_khan070)

यूजर्स बोले, बेशर्म है पाकिस्तान, बार बार हारने आ जाता है

वीडियो को laraib_ahmed_khan070 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सभी को पता है कि पाकिस्तान फिर से हारकर जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...हार गए तो कोई बात नहीं हमें आदत है, लेकिन सोचो जीत गए तो कितना मजा आएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान बेशर्म है, बार बार हारने आ जाता है.

