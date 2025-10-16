Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पुलिस की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी रूटीन ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को थप्पड़ मारता हुआ नजर आया है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है.

यूजर्स ने पुलिसकर्मी पर जाहिर किया गुस्सा

वीडियो में देखा जा सकता है एक बाइक सवार और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी चल रही है और इसी कहासुनी के दौरान पुलिसकर्मी गुस्से में आ जाता है और बाइक सवार व्यक्ति को जोरदार थप्पड़ मार देता है. इस घटना का वीडियो वहां पर मौजूद किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. बाइक सवार व्यक्ति पुलिसकर्मी को कहता भी है कि आपने मुझे क्यों मारा. वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने पुलिसकर्मी पर गुस्सा जाहिर किया है.

पुलिसकर्मी को कानून का पालन करना चाहिए

पुलिसकर्मी के खिलाफ लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. कई यूजर ने पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ लोगों ने इस घटना को पुलिस की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा. लोगों ने कहा कि पुलिसकर्मी को कानून का पालन करना चाहिए न कि कानून तोड़ना चाहिए.

पुलिसकर्मी को आगे की जांच तक सस्पेंड किया

बता दें कि इस घटना के वीडियो को एक्स पर @karnatakaportfolio नाम के हैंडल ने शेयर किया. इसके बाद जवाब में डीसीपी साउथ ट्रैफिक ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

डीसीपी ने पुष्टि की कि इस मामले से जुड़े अधिकारी को आगे की जांच तक सस्पेंड कर दिया गया है. लोगों ने इसपर भी काफी सवाल उठाए हैं कि क्यों अधिकारी को सिर्फ सस्पेंड किया गया है. उस पर मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया.