Video: 17 सेकंड में नाक से बीयर गटक गया ये शख्स, देखने वाले रह गए हैरान, सामने आया वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना ही कुछ ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर हम हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी नाक से बीयर पी रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया कि आखिरकार यह व्यक्ति अपनी नाक से कैसे बीयर पी रहा है. बड़ी बात यह है कि उसको एक गिलास बीयर पीने में सिर्फ 17 सेकंड का समय लगा.

चंद सेकंड में नाक से बीयर पी गया शख्स

वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति के हाथ में बीयर से भरा ग्लास है. व्यक्ति बीयर के ग्लास को नाक के पास लाता है और उसे मुंह की जगह नाक से पीने लगता है. व्यक्ति के पास में मौजूद लोग इस कारनामे को देखकर दंग रह जाते हैं.

व्यक्ति का ये टैलेंट बेहद ही अनोखा और चौंकाने वाला था. साथ ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि व्यक्ति कैसे अपने मुंह की जगह नाक से बीयर पी रहा है. वीडियो में आगे देखा गया कि देखते ही देखते व्यक्ति कुछ ही सेकंड में सारी बीयर पी लेता है. आसपास मौजूद लोग इस अनोखे दृश्य का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं.

लोगों के मिले-जुले रिएक्शन सामने आए

आगे देखा गया कि एक ही झटके में व्यक्ति ने सारी बीयर खत्म कर दी. इस अनोखे तरीके से बीयर पीने के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरान रह गया है और साथ ही में ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार नाक से कैसे कोई कुछ पी सकता है. लोगों के हैरान हो जाने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. काफी लोगों ने तो व्यक्ति की तारीफ की तो वहीं कुछ ने इसे खतरनाक बताया.