Social Media Viral Video: आज के टाइम में मोबाइल हमारी लाइफ का एक सबसे महत्वपूर्ण और खास हिस्सा है. अगर हम मोबाइल को अपने आसपास न देखें तो हम काफी परेशान हो जाते हैं. मोबाइल का इस्तेमाल हमें जरूरत के लिए करना चाहिए न कि उसकी लत लगा लेनी चाहिए, लेकिन जैसे एक शराबी शराब की लत लगा लेता है, वैसे ही आज कल ज्यादातर लोगों ने मोबाइल फोन की लत लगा ली है, जो न सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की मोबाइल फोन की लत ने उसकी जान खतरे में डाल दी.

फोन की लत ने खतरे में डाली जान

वीडियो में एक लड़के को कुछ काम करते देखा जा सकता है और साथ ही लड़का काम करते समय अपने मोबाइल फोन में बिजी भी नजर आ रहा है. लड़का जहां काम कर रहा है वो गोदाम जैसा माहौल है. वीडियो में देख सकते हैं कि फोन में बिजी होते हुए लड़का गेट को खोलता है और फिर कोई सामान उठाकर गेट की तरफ बढ़ता है.

मोबाइल हमारे काम के लिए बना है हम उसकी लत के लिए नहीं बने📱

एक पल की लापरवाही ज़िंदगी भर भर का पछतावा बन सकती है…

सतर्क रहो, सुरक्षित रहो! ⚠️



So many lives have been ruined by a small screen ,,📱 pic.twitter.com/fhxonDSszD — Ayesha Khan (@alkuran1650) November 2, 2025

लड़का अपने आस-पास के खतरे को भूल जाता है, क्योंकि वो फोन में इतना मशगूल होता है. उसके बाद लड़का सामान को लेकर गेट पार करने लगता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है.

लोगों ने शख्स की लापरवाही पर उठाए सवाल

ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें हादसे की गंभीरता को साफ तौर पर देखा गया है. लड़के की एक लापरवाही के कारण कितना बड़ा हादसा हो गया. हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ है कि उसकी जान बची या नहीं. इस हादसे के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लोगों के तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

लोगों ने लड़के की लापरवाही भरी हरकत पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि मोबाइल एक जरूरत है, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना इस तरह की घटनाओं को न्योता देना है.