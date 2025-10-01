Video: बोलेरो में फंसी स्कूटी! पहले मारी टक्कर, फिर तीन किलोमीटर तक घसीटा, वायरल वीडियो

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बोलेरो गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी और उसे बहुत दूर तक घसीटता हुआ लेकर चला गया. इस खतरनाक दृश्य का सड़क पर मौजूद लोगों ने वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ड्राइवर ने स्कूटी को 3 किलोमीटर तक घसीटा

वीडियो में देखा गया कि रात के समय बोलेरो गाड़ी एक स्कूटी को घसीटती हुई सड़क पर दौड़ रही है. गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर चिंगारी निकल रही थी, जो इस घटना को बहुत भयावह बनाता है. दावा किया जा रहा है कि गाड़ी को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की, लेकिन गाड़ी में बैठा ड्राइवर गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

ड्राइवर ने स्कूटी को लगभग 3 किलोमीटर तक घसीटा था, जिसके कारण स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि स्कूटी का मालिक कहां है और हादसे के समय वो कहां था.

लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को रोका

इस घटना का वीडियो सड़क पर चल रही किसी वाहन सवार व्यक्ति ने बनाया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी कितनी तेज स्पीड से स्कूटी को घसीट रही है. लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को रुकवाया गया.

ये हादसे और भी खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन लोगों की तेजी के कारण कार को रुकवाया दिया गया. ये घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.