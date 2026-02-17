हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डोगेश भाई का हुआ IIT मुंबई में एडमिशन! क्लास रूम में कैट वॉक करता दिखाई दिया कुत्ता, वीडियो वायरल

IIT बॉम्बे के एक छात्र ने अपने क्लासरूम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें एक भूरा रंग का कुत्ता आराम से बेंचों पर चलता नजर आ रहा है. क्लास में कई छात्र मौजूद हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Feb 2026 07:56 PM (IST)
कभी-कभी जिंदगी की सबसे गंभीर जगहों पर भी ऐसा हल्का-फुल्का पल आ जाता है जो सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है. कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे में, जहां पढ़ाई के बीच अचानक एक अनोखा ‘स्टूडेंट’ क्लास में पहुंच गया. चार पैरों पर चलता हुआ यह मेहमान जब लेक्चर थिएटर की सीढ़ीनुमा बेंचों पर आराम से टहलने लगा तो छात्रों की हंसी छूट गई. किसी ने मजाक में उसका नाम ‘डोगेश भाई’ रख दिया और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया का स्टार बन गया. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्लास के बीचोंबीच पहुंच गया कुत्ता

दरअसल, IIT बॉम्बे के एक छात्र ने अपने क्लासरूम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें एक भूरा रंग का कुत्ता आराम से बेंचों पर चलता नजर आ रहा है. क्लास में कई छात्र मौजूद हैं, लेकिन कुत्ता बिना किसी डर या घबराहट के सीटों के ऊपर से गुजरता दिखाई देता है. ऐसा लग रहा है जैसे वह भी लेक्चर अटेंड करने आया हो. छात्र हंसते हुए उसे देख रहे हैं और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Piyush Jaiswal (@this__piyush)

कैंपस में अक्सर दिख जाते हैं स्ट्रे डॉग

बड़े विश्वविद्यालय परिसरों में अक्सर स्ट्रे डॉग देखे जाते हैं. IIT बॉम्बे का कैंपस भी हरियाली से घिरा हुआ है, जहां जानवरों का आना कोई असामान्य बात नहीं है. हालांकि क्लासरूम के अंदर इस तरह पहुंच जाना थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन छात्रों ने इसे सहजता से लिया और किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं हुई. अब वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एबीपी लाइव वीडियो की पुष्टि नहीं करता, खबर सोशल मीडिया पर आधारित दावों पर लिखी गई है.

छात्रों ने दिया नाम- ‘डोगेश भाई’

वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. यूजर्स ने कुत्ते को प्यार से ‘डोगेश भाई’ नाम दे दिया. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि IIT बॉम्बे में एडमिशन मिलना आसान नहीं होता, लेकिन ‘डोगेश भाई’ ने तो सीधे क्लास में एंट्री मार ली. कुछ यूजर्स ने कमेंट किया कि शायद वह भी JEE क्लियर करके आया है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह सबसे शांत स्टूडेंट है जो बिना सवाल पूछे पूरी क्लास अटेंड कर रहा है.

Published at : 17 Feb 2026 07:56 PM (IST)
