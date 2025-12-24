हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपकी ग्रोथ से जलते हैं आपके अपने? IAS की बीवी ने खोला ऐसा राज कि आंखों में आ जाएंगे आंसू

क्या आपकी ग्रोथ से जलते हैं आपके अपने? IAS की बीवी ने खोला ऐसा राज कि आंखों में आ जाएंगे आंसू

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को IAS अधिकारी की पत्नी बताने वाली Chandrikaa ने अपनी जिंदगी के इस पहलू को बेहद सच्चाई और इमोशनल तरीके से शेयर किया है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Dec 2025 03:43 PM (IST)
आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. यहां हम अपने विचार, अपनी खुशियां, अपनी अचीवमेंट्स और अपनी जिंदगी की छोटी-बड़ी चीजें  शेयर करते हैं. लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि जब हम अपनी ग्रोथ और सफलता को दिखाते हैं, तो हमारे कुछ अपने ही उस पर जलन करने लगते हैं. यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है क्या सच में हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं या सिर्फ बाहर से ऐसा दिखाते हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें IAS अधिकारी की पत्नी Chandrikaa ने अपनी जिंदगी के इस पहलू को बेहद सच्चाई और इमोशनल तरीके से शेयर किया है. वीडियो का संदेश साफ है कि जब अपने आपके साथ हों, तो ट्रेंड या लाइक-कॉमेंट की परवाह नहीं होती, 

IAS की बीवी ने खोला जिंदगी का राज

वीडियो में Chandrikaa बताती हैं कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर अक्सर सोचती हैं कि लोग कहते हैं. अगर आपको अपने लोगों की सच्चाई देखनी है, तो कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो. आपके अपने आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. लेकिन Chandrikaa ने इसे अपने एक्सपीरियंस से अलग किया. उन्होंने कहा कि उनके अपने हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं.जब भी वह कोई पोस्ट करती हैं, उनके परिवार और करीबी लोग सबसे पहले उसे लाइक और कमेंट करते हैं. कभी-कभी तो उनके पोस्ट को गर्व के साथ दूसरों के साथ शेयर भी कर देते हैं. Chandrikaa ने साफ किया कि उनके  एक्सपीरियंस में उनके अपने कभी भी छोटी या बड़ी चीज पर उनका समर्थन करने में पीछे नहीं रहते, 

उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में लोग ट्रेंड्स के इतने पीछे हो गए हैं कि सही और गलत का फर्क भी नहीं कर पाते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे इंस्टाग्राम, कभी-कभी लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं. Chandrikaa ने लोगों से यह भी कहा कि ट्रेंड्स के अपना कर बिना सोचे-समझे रील्स न बनाएं. असली खुशी और सच्चा समर्थन वही है, जो आपके अपने लोग हमेशा आपको देते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chandrika (@hello_chandrikaa)

सोशल मीडिया पर कमेंट्स 

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग Chandrikaa के एक्सपीरियंस और विचारों पर प्रतिक्रिया देने लगे. हजारों यूजर्स ने इसे देखा और शेयर किया, कई लोगों ने अपने प्यार और समर्थन का इजहार किया. कुछ ने उनके परिवार को शुभकामनाएं दीं, कुछ ने कहा कि अक्सर लोग कंटेंट देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, जबकि कुछ ने उनकी पॉजिटिव सोच की तारीफ की. इन प्रतिक्रियाओं से साफ होता है कि Chandrikaa की बातें लोगों के दिलों को छू गई हैं और उन्होंने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. 

Published at : 24 Dec 2025 03:43 PM (IST)
