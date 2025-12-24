रात को घर देर से पहुंचा बेटा, गेट खोलते ही पिता ने कूट कूटकर बनाया भूत- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ है, जिसे देखकर कई लोग असहज महसूस कर रहे हैं. यह फुटेज एक घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है, जिसमें रात के समय देर से घर लौटे बेटे की उसके ही पिता ने पिटाई कर दी. वीडियो में पिता अपने बेटे को चांटे मारते हुए दिखाई दे रहा है.

घर देर से आए बेटे को पिता ने पीटा

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बेटा जैसे ही रात को घर पहुंचता है और दरवाजा खुलता है, वैसे ही पिता गुस्से में आपा खो बैठते हैं. घर के अंदर घुसते ही पिता बेटे को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं. बेटे की बॉडी लैंग्वेज से साफ झलकता है कि वह डर गया है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा.

कूटते हुए अंदर ले गए पिता

सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखता है कि पिता बेटे को एक के बाद एक कई चांटे मारते हैं. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि मामला और बिगड़ सकता है. बेटे के चेहरे और हाव-भाव से साफ है कि वह पिता के गुस्से से सहमा हुआ है. वीडियो में किसी और सदस्य के हस्तक्षेप के स्पष्ट संकेत नहीं दिखते, जिससे यह घटना और भी चौंकाने वाली बन जाती है. इसके बाद बेटा मार खाकर चुपचाप घर के अंदर चला जाता है.

यूजर्स बोले, अंकल ने तो मौज कर दी

वीडियो को akashsainivlogs नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह अंकल जी आपने तो मौज कर दी. एक और यूजर ने लिखा...अंकल ने तो आज धो ही दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब घर टाइम से आया करेगा.

