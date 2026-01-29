हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल

एक समय था जब गोविंदा सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों और शो में ही नजर आते थे. उनकी लग्जरी लाइफ और स्टाइल की भी चर्चा होती थी. उनके लिए मर्सडीज और BMW जैसी कारों में आना-जाना आम बात थी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 03:43 PM (IST)
बॉलीवुड के नामचीन एक्टर गोविंदा, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, मजेदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार डांस मूव्स से लोगों के दिलों में हमेशा खास जगह बनाई, आजकल सुर्खियों में एक बिल्कुल अलग वजह से आ गए हैं. कभी बड़े-बड़े पर्दों और महंगी कारों में घूमने वाले गोविंदा अब छोटे स्टेज शो, आर्केस्ट्रा, शादी-बर्थडे इवेंट्स में डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

एक समय था जब गोविंदा सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों और शो में ही नजर आते थे. उनकी लग्जरी लाइफ और स्टाइल की भी चर्चा होती थी. उनके लिए मर्सडीज और BMW जैसी कारों में आना-जाना आम बात थी. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गोविंदा को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्कूल इवेंट्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. 

वायरल वीडियो का सीन

वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदा को रिसीव करने के लिए HYUNDAI AURA कार आई थी. कई यूजर्स इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए और इसे इतना बड़ा डाउनफॉल बता रहे है. यूजर्स कह रहे हैं कि एक समय था जब गोविंदा मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी कारों से नीचे नहीं उतरते थे और अब उनके लिए मामूली कार भेजी गई है. इतना ही नहीं कई वायरल वीडियो में गोविंदा स्कूल के बच्चों और दर्शकों के बीच डांस करते दिखाई दे रहे है. उनका यह अंदाज उनके फैंस को कुछ हद तक अजीब और चौंकाने वाला लगा, क्योंकि एक समय था जब गोविंदा सिर्फ फिल्मी दुनिया के चमक-दमक वाले अंदाज में ही दिखते थे. 

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर गोविंदा के इन वीडियो को देखकर लोग जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा, कितनी बड़ी गिरावट है, इस वीडियो को देखकर मैं हैरान रह गया. इसी तरह और भी लोग हैरानी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी बड़े स्टार रहे गोविंदा अब इस तरह छोटे मंचों और सस्ती कारों में दिखाई दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे इतना बड़ा डाउनफॉल कहा. कई यूजर्स ने कहा कि यह देखकर लगता है कि कभी बड़े स्टार रहे गोविंदा अब छोटे-छोटे मंचों पर डांस करने लगे हैं. वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया और कहा कि स्टार होने का मतलब हमेशा बड़ी फिल्मों में ही काम करना नहीं होता, बल्कि फैंस के साथ जुड़ना और अपनी कला को साझा करना भी जरूरी है. 

गोविंदा की पर्सनल लाइफ और फैंस की उम्मीद

फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हुए भी गोविंदा हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण खबरों में बने रहते हैं. कभी उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कोई बयान देती हैं, तो कभी गोविंदा उस पर प्रतिक्रिया देते हैं. लेकिन इस बार उनकी चर्चा का कारण कोई स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उनका डांस प्रदर्शन ही बना है. गोविंदा के फैंस लंबे समय से उनके बिग स्क्रीन पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल उन्हें छोटे-छोटे कार्यक्रमों में देखने को मिल रहा है. इससे यह साफ है कि बॉलीवुड का यह डांसिंग स्टार अपनी एनर्जी को फैंस तक पहुंचाने का हर संभव तरीका अपना रहे हैं. 

Published at : 29 Jan 2026 03:43 PM (IST)
