Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. हाल ही में गुजरात में जूनागढ़ की आधार सीमेंट फैक्ट्री में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया, जिसने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की सांसें रोक दी. घटना सुबह के समय की है, जब फैक्ट्री गेट के बाहर कुत्तों की तेज आवाज सुनकर चौकीदार ने दरवाजा बंद करने के लिए बाहर झांका.

जैसे ही चौकीदार बाहर आया, उसने देखा कि कुत्तों का पीछा करता हुआ एक शेर तेज रफ्तार से फैक्ट्री गेट की ओर बढ़ रहा है. शेर की गति और नजारा देखकर चौकीदार का दिल दहला गया, मगर गनीमत यह रही कि चौकीदार ने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया. स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मचारियों के मुताबिक, अगर चौकीदार समय रहते गेट बंद नहीं करता, तो यह हमला निश्चित रूप से जानलेवा हो सकता था.

चौकीदार ने किस तरह बचाई जान?

चौकीदार ने फटाफट गेट बंद कर दिया, जिससे शेर फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सका. घटना के दौरान कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ, लेकिन शेर के अचानक प्रकट होने से फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारी और चौकीदार दोनों ही अपने-अपने स्थानों पर सुरक्षित रहने के लिए गेट के पीछे छिप गए. चौकीदार की बहादुरी ने न सिर्फ उसकी, बलकि फैक्ट्री में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की भी जान बचाई.

चौकीदार की बहादुरी की तारीफ

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने चौकीदार की सतर्कता और साहस की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "सच में, चौकीदार ने समय रहते दरवाजा बंद कर अपनी और फैक्ट्री कर्मचारियों की जान बचाई. यह असली नायक हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कितनी डरावनी घटना है. अगर चौकीदार थोड़ी देर भी लेट करता, तो परिणाम भयावह हो सकता था."