पति घर आया तो बीवी ने बेड में छिपा दिया बॉयफ्रेंड, फिर बजे इतने लट्ठ... वीडियो वायरल

आजकल सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हमें हैरान कर देता है. एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस घटना का वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक पति जब अचानक घर लौटता है तो उसकी पत्नी घबरा जाती है क्योंकि उस समय उसका बॉयफ्रेंड भी घर में ही मौजूद होता है.

अचानक आई मुसीबत से बचने के लिए पत्नी बॉयफ्रेंड को छिपाने की कोशिश करती है और वो भी बेड के अंदर, लेकिन किस्मत खराब हो तो छुपाने से कुछ नहीं होता है. जब पति को कुछ शक हुआ तो उसने बेड की तलाशी ली और फिर जो हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था.

सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है वीडियो

इस वीडियो को एक्स @sankii_memer नाम के यूजर ने शेयर किया है, और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो की शुरुआत पति को शक होता है तो वह बेड की तलाशी लेने लगता है. कुछ देर में जैसे ही वह बेड का ढक्कन उठाता है, अंदर छुपा बॉयफ्रेंड दिख जाता है. इसके बाद जो होता है, वो पूरी तरह ड्रामा और हंगामे से भरा है. बॉयफ्रेंड को देखकर पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर देता है. वीडियो को देखने के बाद लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. कोई इसे फेक बता रहा है तो कोई इसे सच्चाई का आईना कह रहा है.

Dahej ke bed ke saath lover free pic.twitter.com/k83LiJxgot — Bhumika (@sankii_memer) September 24, 2025

लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्या कहा?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर मजे लिए हैं और कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं. एक यूज़र ने लिखा अरे ये तो मेरे बगल वाले गांव का है, वहीं दूसरे ने कहा पतला सा डंडा क्यों? बेसबॉल बैट लेकर आना चाहिए था, वो भी लोहे वाला. वहीं तीसरा यूजर कुछ गंभीर बात कहता है अगर पहले से लवर था, तो शादी क्यों की? घर वालों को मना लो, किसी की लाइफ से मत खेलो. कुछ लोग इस घटना को समाज की एक बड़ी समस्या से जोड़ रहे हैं. जैसे जबरदस्ती की शादी और दहेज प्रथा. लोगों का कहना है कि जब लड़का और लड़की की मर्जी के बिना शादी होती है, तो ऐसे नतीजे सामने आते हैं. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में कह रहे हैं, अब तो दहेज में बेड के साथ बॉयफ्रेंड फ्री मिलने लगा है. वीडियो को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ को यह पूरा ड्रामा लगता है, एक स्क्रिप्टेड वीडियो जो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाया गया है.

