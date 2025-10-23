पत्नी का नंबर मोटी नाम से सेव करना पति को पड़ा भारी! अदालत ने लगाया भारी जुर्माना- यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर इन दिनों तुर्की से जुड़ा एक अजीब लेकिन दिलचस्प मामला तेजी से वायरल हो रहा है. यहां एक अदालत ने एक पति को अपनी पूर्व पत्नी को सिर्फ इसलिए मुआवजा देने का आदेश दिया क्योंकि उसने अपने फोन में पत्नी का नाम “चब्बी” (मोटी) के नाम से सेव कर रखा था. सुनने में भले यह बात मामूली लगे, लेकिन अदालत ने इसे अपमानजनक मानते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है.

मामला तुर्की के उसाक शहर का है. वहां एक पति-पत्नी के बीच तलाक चल रहा था. इसी दौरान पत्नी ने अदालत में बताया कि उसके पति ने अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम ‘टॉम्बेक’ लिख रखा था. ‘टॉम्बेक’ शब्द का मतलब तुर्की भाषा में “चब्बी” यानी “मोटी” होता है. पत्नी का कहना था कि यह नाम उसका मजाक उड़ाने के लिए रखा गया था और इससे उसकी भावनाएं आहत हुईं.

अदालत ने गंभीरता से लिया संज्ञान

कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि पत्नी को इस बात का बहुत बुरा लगा. उसने कहा कि यह नाम उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है. कोर्ट ने महिला की बात से सहमति जताई और पति को “भौतिक और नैतिक नुकसान” यानी आर्थिक और मानसिक हानि के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया. तुर्की के कोर्ट ऑफ कैसेशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को भी उसके वजन या शरीर के आधार पर मजाक नहीं बनाया जा सकता. चाहे वह पति-पत्नी ही क्यों न हों, दोनों को एक-दूसरे की इज्जत करनी चाहिए. कोर्ट का यह फैसला अब एक कानूनी मिसाल बन गया है, यानी अगर कोई और ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है.

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. कुछ लोग कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह महिला की इज्जत के लिए सही कदम है. वहीं कुछ लोग इसे मजाकिया नजरिए से देख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...“मोटा होना बुरा नहीं है, और मोटा कहलाना भी अपमान नहीं है. शायद पति का इरादा गलत नहीं रहा होगा.” जबकि कुछ लोग कह रहे हैं... “हर रिश्ते में प्यार भरे नाम रखे जाते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को बुरा लगे तो फिर मजाक नहीं, बेइज्जती बन जाती है.”

