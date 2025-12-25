रैपर बादशाह की बार्बी रोलेक्स ने मचाया तहलका, दुनिया में सिर्फ 10 पीस मौजूद

रैपर बादशाह अपने गानों और शानदार लाइफस्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं, लेकिन अभी उनकी एक घड़ी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, क्योंकि यह कोई आम घड़ी नहीं बल्कि एक दुर्लभ घड़ी है, जिसका नाम है बार्बी रोलेक्स. पूरी दुनिया में इस घड़ी के सिर्फ 10 पीस ही बनाए गए हैं. इतनी महंगी घड़ी देखकर लोग कमेंट्स में बादशाह की अमीरी पर चर्चा कर रहे हैं. बादशाह इस घड़ी को खरीदने वाले पहले भारतीय भी बने हैं.

बादशाह की इस घड़ी पर लोगों की नजर तब पड़ी, जब बादशाह ने इंडियन आइडल के सेट से अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में उन्होंने बार्बी रोलेक्स नाम की एक सुंदर घड़ी पहनी हुई थी. यह कोई आम रोलेक्स नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे दुर्लभ घड़ियों में गिनी जाने वाली बार्बी डेटोना रोलेक्स है.

घड़ी की कीमत करोड़ों में है

18 कैरेट पीले सोने से बनी इस घड़ी के चारों ओर गुलाबी सैफायर जड़े हैं, जो इसे बाकी सभी घड़ियों से अलग बनाते हैं. इसकी खास बात यह है कि इसके सिर्फ कुछ ही पीस दुनिया में मौजूद हैं और यह आम बिक्री के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है. इस घड़ी की कीमत लगभग 3.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन इस घड़ी के सिर्फ 10 पीस ही पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. इस घड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रोलेक्स का बेहद भरोसेमंद और आधुनिक मैकेनिकल सिस्टम लगा है, जो अपने आप चलता रहता है और समय को बिल्कुल सही दिखाता है. इसे बार-बार हाथ से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही यह घड़ी पानी से भी अच्छी तरह सुरक्षित है और 100 मीटर गहराई तक पानी में खराब नहीं होती.

किन चुनिंदा सेलेब्रिटीज के पास है यह घड़ी?

रोलेक्स “बार्बी” डेटोना दुनिया के कुछ चुनिंदा सेलेब्रिटीज के पास ही मौजूद है, जिनमें बादशाह जो भारतीय रैपर और सिंगर हैं, उनके अलावा लियोनेल मेस्सी के पास यह घड़ी मौजूद है. कनाडा के फेमस रैपर और सिंगर ड्रेक के पास भी यह घड़ी है. हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता मार्क वाह्लबर्ग भी इसे पहनते नजर आ चुके हैं. एनबीए के स्टार खिलाड़ी शाय गिलगियस-अलेक्जेंडर के कलेक्शन में भी यह घड़ी शामिल है और टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर के पास भी यह घड़ी मौजूद है.

