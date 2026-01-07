Kerala News: केरल से प्रेम और भरोसे को मजबूत करने वाली एक बेहद भावुक कहानी सामने आई है. कम उम्र में एक-दूसरे से प्रेम करने वाले लेकिन परिस्थितियों के कारण अलग हो गए एक जोड़े ने 60 साल की उम्र के बाद विवाह कर सभी को हैरान कर दिया है. यह कहानी बता रही है कि सच्चा प्यार समय का मोहताज नहीं होता.

केरल के कोल्लम जिले के मुंडक्कल निवासी जयप्रकाश अपने युवाकाल में रश्मि नाम की लड़की से प्रेम करते थे. हालांकि, वह अपने दिल की बात रश्मि से कह नहीं पाए. इसी दौरान रश्मि के माता-पिता ने उसकी शादी किसी और जगह तय कर दी. यह जयप्रकाश के लिए बेहद दुखद था और वह काम के सिलसिले में विदेश चले गए.

समय बीतने के साथ जयप्रकाश और रश्मि दोनों की शादी हो गई. जयप्रकाश के दो बच्चे हुए और दोनों अपने-अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. रश्मि ने करीब दस साल पहले अपने पति को खो दिया, वहीं जयप्रकाश की पत्नी का पांच साल पहले निधन हो गया. दोनों ही अकेलेपन से जूझ रहे थे.

फिर मिली अधूरी कहानी की डोर

पति के निधन के बाद रश्मि ने खुद को संभालने के लिए कला और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया. उन्होंने कुछ लघु फिल्मों में भी अभिनय किया. संयोग से जयप्रकाश ने एक दिन रश्मि की वही लघु फिल्म देखी और तुरंत पहचान लिया कि वह उनकी पहली प्रेमिका है. उन्होंने फिल्म के निर्देशक से संपर्क कर रश्मि की बेटी का नंबर हासिल किया.

बातचीत में पता चला कि रश्मि भी विधवा हैं. जयप्रकाश ने बिना देर किए दोबारा विवाह का प्रस्ताव रखा. रश्मि ने अपनी बेटी और दामाद से सलाह लेने के बाद इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. परिवार की सहमति से दोनों ने नई शुरुआत करने का फैसला किया.

सादगी से हुई शादी

जयप्रकाश और रश्मि की शादी कोच्चि में बेहद सादे तरीके से संपन्न हुई. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए रश्मि की बेटी ने भावुक होकर लिखा, “किस बच्चों को ऐसा सौभाग्य मिलता है?” यह पोस्ट वायरल हो गई और लोगों के बीच प्यार और उम्र को लेकर नई चर्चा छेड़ दी.