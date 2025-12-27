जहां कभी काम नहीं किया वहां से आया टर्मिनेशन लेटर, मीडिया मीडिया पर पोस्ट वायरल

एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला को एक बड़ी कंपनी की तरफ से टर्मिनेशन लेटर ईमेल पर भेज दिया गया. यह ईमेल देखकर उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई. यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस महिला के पति ने शेयर की है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया और कमेंट्स कर रहे हैं. दरअसल, हम सभी इस डर से परिचित हैं कि जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति काफी तनावपूर्ण हो जाती है. उस व्यक्ति को अपने सारे सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं और बेरोजगारी का डर अलग से सताता है.

पति ने एक्स पर शेयर की पूरी कहानी

यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक कंपनी की तरफ से एक महिला को जॉब टर्मिनेशन का ऑफिशियल ईमेल मिला. इसकी जानकारी महिला के पति ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी. उसने लिखा कि दिसंबर 2025 के दिन उसकी पत्नी को एक कंपनी की तरफ से टर्मिनेशन मेल आया, जिसे देखकर उसकी पत्नी बैठ गई और एक पल के लिए वह जम सी गई. वह सोच रही थी कि क्या उसने कोई डेडलाइन मिस कर दी है या किसी बड़ी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. पति ने तंज भरे शब्दों में लिखा कि बाद में उन्हें पता चला कि उसकी पत्नी को उस कंपनी से निकाल दिया गया है, जहां वह नौकरी ही नहीं करती. पति ने ह्यूमन रिसोर्स को नसीहत देते हुए लिखा, “प्रिय HR, अगली बार कृपया ईमेल आईडी ज्यादा ध्यान से चेक करें.”

My wife received a termination email in 2025 December.



Her heart dropped after seeing it. She froze for a second.



Did she miss a deadline? Did she say something wrong?



Turns out, she just got terminated from a company she didn't even work for.



Dear HR, please check the email… — Simons (@Simon_Ingari) December 25, 2025

कितने लोगों ने देखा वायरल पोस्ट?

यह वायरल पोस्ट एक्स प्लेटफॉर्म पर @Simon_Ingari नाम के अकाउंट से शेयर की गई है. इस पोस्ट को अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और लगभग 6 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. पोस्ट के वायरल होने के बाद लोग इस अजीब लेकिन तनाव देने वाली घटना पर अपनी राय दे रहे हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग कंपनी की इस लापरवाही से गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के टर्मिनेशन ईमेल किसी को भी तनाव में डाल सकते हैं. वहीं कुछ लोग इस घटना को मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि महिला को कंपनी को वापस ईमेल भेजकर अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मांग लेना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह एक डरावने सपने जैसा होता है, क्योंकि जिस कंपनी के लिए आप काम ही नहीं करते, उसी की तरफ से टर्मिनेशन मेल आ जाए और आपका दिल बैठ जाए.

