नए साल का जश्न आमतौर पर पार्टी, आतिशबाजी और म्यूजिक से जुड़ा होता है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिल को छू लिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मुंबई रेलवे स्टेशन पर जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, ट्रेनों के हॉर्न की आवाज से नया साल सेलिब्रेट किया जाता है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन का यह खास अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग इसे सोशल मीडिया पर स्पिरिट ऑफ मुंबई की खूबसूरत झलक बता रहे हैं. जहां नए साल का स्वागत खास अंदाज में किया जाता है.



मुंबई रेलवे स्टेशन पर खास अंदाज में सेलिब्रेट हुआ नया साल



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @mridangamrohit नाम के अकाउंट से वायरल हो रहा यह वीडियो मुंबई के एक रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. दरअसल इस वीडियो में प्लेटफार्म पर डिजिटल घड़ी चल रही होती है और जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं, वहां खड़ी कहीं ट्रेनों के लोको पायलट एक साथ हॉर्न बजा देते हैं. हॉर्न की आवाज के साथ ही प्लेटफार्म पर मौजूद लोग जोर-जोर से एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगते हैं. कोई ताली बजाता दिखता है, तो कोई मुस्कुरा कर इस खास पल को अपने फोन में कैद करता है. बिना किसी तैयारी के यह पल अपने आप में बहुत खास बन जाता है, इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mumbai Rohit Prasad (@mridangamrohit)





सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले, यही है असली स्पिरिट ऑफ मुंबई



यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के कई रिएक्शन भी सामने आए. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया जिंदगी को सेलिब्रेट करने के ऐसे तरीके दिल जीत लेते हैं. वहीं कई लोगों ने से स्पिरिट ऑफ मुंबई बताते हुए कहा कि यही बात इस शहर को खास बनाती है. कुछ यूजर्स को यह पल बहुत व्होलसम लगा, तो किसी ने मजाक में लिखा अब स्टेशन पर कोई गाना बजाने वाला है. कई लोगों ने लोको पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में नए साल का स्वागत किया. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि हम इस बार की सबसे अच्छी पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाए.

ये भी पढ़ें-खली ने जॉन सीना से की यह रिक्वेस्ट तो हिंदी में ही मिला जवाब, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे खुश