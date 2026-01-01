खली ने जॉन सीना से की यह रिक्वेस्ट तो हिंदी में ही मिला जवाब, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे खुश

जब भी खली और जॉन सीना का नाम सामने आता है तो वे फैंस के लिए एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाती है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय रेसलिंग स्टार द ग्रेट खली और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े चेहरों में शामिल जॉन सीना साथ नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में खली जॉन सीना से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसे रिक्वेस्ट का जवाब जॉन सीना भी हिंदी में देते हैं. जॉन सीना का जवाब हिंदी में आने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं वीडियो देखते ही फैंस का दिल भी खुश हो गया, क्योंकि इसमें न सिर्फ स्टार पावर का वीडियो है, बल्कि इस वीडियो में भी देसी टच और मजेदार अंदाज भी देखने को मिल रहा है.



द खली की रिक्वेस्ट का जवाब जॉन सीना ने दिया हिंदी में



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @wweindia नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में खली जॉन सीना से कुछ कहते नजर आते हैं. वीडियो में खली जॉन सीना से कहते हैं मुझे पता है, मैं और तू बहुत अच्छे दोस्त है. अब तेरेको मुझे चुनना है और तेरा और मेरा बेस्ट मैच होगा. इसके जवाब में जॉन सीना खली को कहते है, मैं सब कुछ समझ गया, सब चंगा है. जॉन सीना के इसी जवाब ने भारतीय फैंस को खुश कर दिया. इस वीडियो में जब जाॅन सीना ने खली की बात समझते हुए हिंदी में जवाब दिया, तो उसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे. वहीं लोगों के साथ खली भी काफी खुश नजर आए. इस वीडियो में जॉन सीना की हल्की स्माइल इस पल को और भी खास बना देती है. इस वीडियो पर अब तक लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.

खली और जॉन सीना को साथ देखकर यूजर्स ने किया मजेदार कमेंट्स



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन सामने आए. किसी ने इस वीडियो को देखकर लिखा खली बहुत कैमरा कॉन्शियस लग रहे हैं, तो किसी ने कहा सब कुछ समझ गया यैस... कहीं यूजर्स ने जॉन सीना को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताया और भारतीय फैंस के सपोर्ट की तारीफ की. कुछ लोगों ने मजाक में यह भी लिखा जॉन सीना हिंदी नहीं पंजाबी बोल रहे थे. वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए यह भी कमेंट किया खली सर आपकी भाषा तो मुझे भी समझ नहीं आई जॉन सीना कैसे समझ गया.

