हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: शादी में होवरबोर्ड पर खाना परोसती महिलाओं का वीडियो वायरल, शो-ऑफ कल्चर पर छिड़ी बहस

Viral Video: शादी में होवरबोर्ड पर खाना परोसती महिलाओं का वीडियो वायरल, शो-ऑफ कल्चर पर छिड़ी बहस

एक वीडियो में शादी के फंक्शन के दौरान महिलाओं को होवरबोर्ड पर खड़े होकर मेहमानों को खाना सर्व करते हुए देखा जा सकता है. शादी में इस अनोखे अंदाज ने इंटरनेट पर शो-ऑफ कल्चर को लेकर नई बहस छेड़ दी

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Apr 2026 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 25 Apr 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Viral Wedding Video Hoverboard Wedding Viral Video Women Serving Food Hoverboard Show Off Culture Wedding Unique Wedding Trend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: शादी में होवरबोर्ड पर खाना परोसती महिलाओं का वीडियो वायरल, शो-ऑफ कल्चर पर छिड़ी बहस
शादी में होवरबोर्ड पर खाना परोसती महिलाओं का वीडियो वायरल, शो-ऑफ कल्चर पर छिड़ी बहस
ट्रेंडिंग
Monkeys Viral Video: भीषण गर्मी में बंदरों का अनोखा जुगाड़, छत के वॉटर टैंक पर जमाया कब्जा, वीडियो वायरल
भीषण गर्मी में बंदरों का अनोखा जुगाड़, छत के वॉटर टैंक पर जमाया कब्जा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Desi AC Jugad: पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स
पंखा लगाया फिर गीला तौलिया टांगा और बन गया देसी AC, चचा का जुगाड़ देख माथा फोड़ लेंगे अमेरिकन्स
ट्रेंडिंग
IPL Viral Video: ऐसे मजे कौन लेता है... IPL में मुंबई की हार पर CSK फैंस ने किया तगड़ा रोस्ट, स्टेडियम का वीडियो वायरल
ऐसे मजे कौन लेता है... IPL में मुंबई की हार पर CSK फैंस ने किया तगड़ा रोस्ट, स्टेडियम का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
महाराष्ट्र
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के BJP में जाने पर बोले प्रकाश अंबेडकर, 'अब दल-बदल विरोधी कानून...'
राघव चड्ढा के BJP में जाने पर बोले प्रकाश अंबेडकर, 'अब दल-बदल विरोधी कानून...'
इंडिया
प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े... दिल्ली से बिहार तक झुलसाने वाली गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़े... दिल्ली से बिहार तक झुलसाने वाली गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
आईपीएल 2026
RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
RCB-GT मैच के बाद कितनी बदल गई प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप
बॉलीवुड
'मेरा पति लाइन पर तो आया', राज कुंद्रा को लेकर ऐसा क्यों बोलती हैं शिल्पा शेट्टी? खुद हसबैंड ने बताया
'मेरा पति लाइन पर तो आया', राज कुंद्रा को लेकर ऐसा क्यों बोलती हैं शिल्पा शेट्टी? खुद हसबैंड ने बताया
विश्व
'ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
'ईरान-अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
एग्रीकल्चर
खेती से हर दिन बरसेगा पैसा, ये खास फॉर्मूला अपनाएं और 2 एकड़ से रोज कमाएं 2000
खेती से हर दिन बरसेगा पैसा, ये खास फॉर्मूला अपनाएं और 2 एकड़ से रोज कमाएं 2000
जनरल नॉलेज
जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?
जिस चोमू पैलेस में शूट हुई अक्षय कुमार की भूत बंगला, वहां एक रात का किराया कितना; इसका मालिक कौन?
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget