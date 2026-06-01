हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सिलेंडर के बीच बच्चे ने खुद को ऐसा फंसाया कि लेने के देने पड़ गए, यूजर्स बोले- ये कुछ करके मानेगा

Viral Video: सिलेंडर के बीच बच्चे ने खुद को ऐसा फंसाया कि लेने के देने पड़ गए, यूजर्स बोले- ये कुछ करके मानेगा

Viral Video: सिलेंडर में फंसे एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी है, जबकि उसका शांत और बेफिक्र अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 01 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: आपने कई बार देखा और सुना होगा कि किसी व्यक्ति के कुएं में गिरने, किसी मशीन में फंस जाने या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में घिर जाने पर उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंचती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और हंसने पर भी मजबूर कर दिया है.

वीडियो में एक छोटा बच्चा सिलेंडर में इस तरह फंस गया कि उसे बाहर निकालना आसान नहीं दिख रहा. सबसे ज्यादा लोगों को यही बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर बच्चा वहां तक पहुंचा कैसे और खुद को उसमें फंसा कैसे लिया. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

बच्चे को निकालने के लिए जुटी खास टीम 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा सिलेंडर के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है और आसपास मौजूद लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं. मामला इतना आसान नहीं दिखता, इसलिए एक विशेष रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची है. वीडियो की एक और बात लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा घबरा सकता है या रोने लगता है, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल अलग है. बच्चा पूरे समय काफी शांत नजर आ रहा है. उसके चेहरे पर न तो डर दिखाई दे रहा है और न ही किसी तरह की बेचैनी.

वह आराम से आसपास खड़े लोगों को देखता रहता है, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके आसपास इतना हंगामा क्यों हो रहा है. यही वजह है कि जहां एक तरफ लोग उसके सिलेंडर में फंसने पर हैरान हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके बेफिक्र अंदाज और शांत चेहरे के भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कई यूजर्स तो मजाक में कह रहे हैं कि बच्चा खुद से ज्यादा आसपास खड़े लोगों की चिंता देख रहा है. साथ ही यह दृश्य देखकर लोग हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में आखिर उसने ऐसा कारनामा कर कैसे दिखाया.

यह भी पढ़ेंः बारिश में इंसानियत की जीत! ट्रैफिक पुलिस ने कंधे पर उठाकर दिव्यांग युवक को पार कराया रास्ता- वीडियो वायरल

कमेंट्स पढ़कर छूट जाएगी हंसी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे बच्चे आगे जाकर मिसाइल का निर्माण करते हैं.” दूसरे ने मजाक में कहा, “आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये बच्चू तो अलग ही मिशन पर चल रहा है.” किसी ने उसे भविष्य का साइंटिस्ट बताया तो किसी ने कहा कि यह बच्चा बड़ा होकर ‘खतरों का खिलाड़ी’ बनेगा. लोगों को बच्चे की चिंता भी है, लेकिन उसके अनोखे कारनामे ने कमेंट सेक्शन को मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर दिया है.

वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बच्चे ने खेल-खेल में खुद को मुश्किल में डाल लिया हो. सोशल मीडिया पर पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें कोई बच्चा अपने सिर में लोहे का तसला फंसा लेता है, तो कोई पैर में  किसी दूसरे सामान को अटका लेता है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि बच्चे ने खुद को सिलेंडर के अंदर ही फंसा लिया. शायद यही वजह है कि यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः जापान में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय महिला, फिर की ऐसी हरकत की बढ़ गया विवाद

Published at : 01 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Child Rescue TRENDING VIRAL VIDEO Child Stuck In Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: सिलेंडर के बीच बच्चे ने खुद को ऐसा फंसाया कि लेने के देने पड़ गए, यूजर्स बोले- ये कुछ करके मानेगा
सिलेंडर के बीच बच्चे ने खुद को ऐसा फंसाया कि लेने के देने पड़ गए, यूजर्स बोले- ये कुछ करके मानेगा
ट्रेंडिंग
जापान में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय महिला, फिर की ऐसी हरकत की बढ़ गया विवाद
जापान में चोरी करते पकड़ी गई भारतीय महिला, फिर की ऐसी हरकत की बढ़ गया विवाद
ट्रेंडिंग
खिड़की से आकर हाथ में लिपट गया जहरीला सांप! लकवाग्रस्त बुजुर्ग ने मौत के साए में बिताए 4 घंटे, यूजर्स हैरान
खिड़की से आकर हाथ में लिपट गया जहरीला सांप! लकवाग्रस्त बुजुर्ग ने मौत के साए में बिताए 4 घंटे
ट्रेंडिंग
बारिश में इंसानियत की जीत! ट्रैफिक पुलिस ने कंधे पर उठाकर दिव्यांग युवक को पार कराया रास्ता- वीडियो वायरल
बारिश में इंसानियत की जीत! ट्रैफिक पुलिस ने कंधे पर उठाकर दिव्यांग युवक को पार कराया रास्ता
Advertisement

वीडियोज

New Tata Tiago EV facelift walkaround | #tata #tatatiago #autolive
'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
PAK से खरीदे गए थे 2 मोबाइल फोन, 4 साल तक रहे बंद... पहलगाम आतंकी हमले में चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छाती कूट रुदाली करने लगे...', असद के एनकाउंटर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना
'छाती कूट रुदाली करने लगे...', असद के एनकाउंटर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना
विश्व
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
क्रिकेट
7 Viral Moment Of IPL 2026: कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
कोहली-हेड की लड़ाई से लेकर रियान पराग का विवादित वीडियो, देखें IPL 2026 के 7 वायरल मोमेंट
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
Share Market: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 10 मिनट बढ़ा ट्रेडिंग का समय, फटाफट नोट करें नया मार्केट क्लोजिंग टाइम
रिलेशनशिप
Divorce: शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget