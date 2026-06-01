Viral Video: आपने कई बार देखा और सुना होगा कि किसी व्यक्ति के कुएं में गिरने, किसी मशीन में फंस जाने या फिर किसी प्राकृतिक आपदा में घिर जाने पर उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंचती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और हंसने पर भी मजबूर कर दिया है.

वीडियो में एक छोटा बच्चा सिलेंडर में इस तरह फंस गया कि उसे बाहर निकालना आसान नहीं दिख रहा. सबसे ज्यादा लोगों को यही बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर बच्चा वहां तक पहुंचा कैसे और खुद को उसमें फंसा कैसे लिया. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

बच्चे को निकालने के लिए जुटी खास टीम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा सिलेंडर के अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है और आसपास मौजूद लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं. मामला इतना आसान नहीं दिखता, इसलिए एक विशेष रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची है. वीडियो की एक और बात लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा घबरा सकता है या रोने लगता है, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल अलग है. बच्चा पूरे समय काफी शांत नजर आ रहा है. उसके चेहरे पर न तो डर दिखाई दे रहा है और न ही किसी तरह की बेचैनी.

वह आराम से आसपास खड़े लोगों को देखता रहता है, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके आसपास इतना हंगामा क्यों हो रहा है. यही वजह है कि जहां एक तरफ लोग उसके सिलेंडर में फंसने पर हैरान हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके बेफिक्र अंदाज और शांत चेहरे के भाव भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. कई यूजर्स तो मजाक में कह रहे हैं कि बच्चा खुद से ज्यादा आसपास खड़े लोगों की चिंता देख रहा है. साथ ही यह दृश्य देखकर लोग हैरान हैं कि इतनी छोटी उम्र में आखिर उसने ऐसा कारनामा कर कैसे दिखाया.

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कमेंट्स पढ़कर छूट जाएगी हंसी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “ऐसे बच्चे आगे जाकर मिसाइल का निर्माण करते हैं.” दूसरे ने मजाक में कहा, “आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये बच्चू तो अलग ही मिशन पर चल रहा है.” किसी ने उसे भविष्य का साइंटिस्ट बताया तो किसी ने कहा कि यह बच्चा बड़ा होकर ‘खतरों का खिलाड़ी’ बनेगा. लोगों को बच्चे की चिंता भी है, लेकिन उसके अनोखे कारनामे ने कमेंट सेक्शन को मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर दिया है.

वैसे यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बच्चे ने खेल-खेल में खुद को मुश्किल में डाल लिया हो. सोशल मीडिया पर पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें कोई बच्चा अपने सिर में लोहे का तसला फंसा लेता है, तो कोई पैर में किसी दूसरे सामान को अटका लेता है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि बच्चे ने खुद को सिलेंडर के अंदर ही फंसा लिया. शायद यही वजह है कि यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

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