डांसर घोड़ा! पुष्कर मेले में बिकने आए खूबसूरत घोड़े ने किया शानदार डांस- वीडियो हो रहा वायरल

राजस्थान का पुष्कर मेला वैसे तो अपने ऊंट, घोड़े, पारंपरिक रंगों और ग्रामीण संस्कृति के लिए मशहूर है. लेकिन इस बार मेले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक खूबसूरत घोड़ा ढोल और भांगड़ा की थाप पर जबरदस्त डांस करता नजर आ रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं, बल्कि पुष्कर मेले का “डांसिंग स्टार” है.

ढोल और भांगड़ों की थाप पर जमकर नाचा घोड़ा

वीडियो में दिखता है कि मेले के बीचोंबीच लोग ढोल बजा रहे हैं. और तभी यह शाही कद-काठी वाला सफेद घोड़ा म्यूजिक की ताल पर अपने पैरों को ऐसे थिरकाने लगता है जैसे उसे बीट्स का पूरा ज्ञान हो. जैसे-जैसे ढोल की थाप तेज होती जाती है, वैसे-वैसे घोड़े का डांस और ऊर्जावान हो जाता है. उसके कदम इतने सधे हुए और तालमेल में हैं कि दर्शक तालियां बजाकर झूम उठते हैं. कई लोग अपने फोन निकालकर इस नजारे को रिकॉर्ड करने लगते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Singh Rawat Ajmer (@birla_city_watar_park_ajmer)

इंटरनेट पर खींचा लोगों का ध्यान

घोड़े का मालिक भी गर्व से मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसका “डांसर घोड़ा” अब सोशल मीडिया का स्टार बन गया है. कहा जा रहा है कि यह घोड़ा पुष्कर मेले में बिक्री के लिए लाया गया था, लेकिन इसके डांस ने खरीदारों से पहले इंटरनेट का दिल जीत लिया. आपको बता दें कि पुष्कर मेले में इस साल करोड़ों का भैंसा और घोड़ा आया है जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

यूजर्स बोले, ये तो डांसिंग स्टार निकला

वीडियो को birla_city_watar_park_ajmer नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह ये घोड़ा तो डांस भी करता है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है ये डांसर बनना चाहता था लेकिन घर वालों ने इसे घोड़ा बना दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये घोड़ा तो डांसिंग स्टार निकला.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल