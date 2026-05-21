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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार से नाराज हुए विधायक और सांसद! सुनेत्रा पवार गुट से विलय की चर्चा के बीच ऐसा क्या हुआ?

शरद पवार से नाराज हुए विधायक और सांसद! सुनेत्रा पवार गुट से विलय की चर्चा के बीच ऐसा क्या हुआ?

Sharad Pawar NCP-SP: सूत्रों की मानें तो अजित पवार गुट के करीब 22 विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की और आशंका है कि वहां मची आपसी कलह के कारण ये नाराज विधायक भविष्य में शरद पवार के साथ आ सकते हैं.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 May 2026 06:56 AM (IST)
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शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें से एक सवाल यह था कि क्या शरद पवार और सुनेत्रा पवार की NCP का विलय होने वाला है? इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने तो चुप्पी साध ली लेकिन सुप्रिया सुले ने स्पष्ट रूप से विलय के कयासों पर विराम लगा दिए और कहा कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की बैठक में विधायकों ने पार्टी के विलय (मर्जर) के मुद्दे पर सीधे सवाल उठाए. इस विषय पर शरद पवार ने चुप्पी साधे रखी, जबकि सुप्रिया सुले और जयंत पाटील ने विलय की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे कुछ विधायक नाराज दिखे. सांसदों और विधायकों का कहना था कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में भारी भ्रम है, इसलिए शरद पवार को खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी.

पिछले दिनों सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की शरद पवार से हुई मुलाकात और अजित पवार गुट में बढ़ती नाराजगी के कारण इस विलय की चर्चा को और हवा मिली थी. इस भ्रम को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने साफ कर दिया कि अब विलय की चर्चाओं पर पूरी तरह से पूर्णविराम लग चुका है.

सुनेत्रा पवार गुट के 22 विधायक शरद पवार के संपर्क में

इसी बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि अजित पवार गुट के करीब 22 विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की है और वहां मची आपसी कलह के कारण ये नाराज विधायक भविष्य में शरद पवार के साथ आने की आशंका जाताई जा रही है.

NCP शरद गुट के बैठक में क्या हुई चर्चा?

शरद पवार की NCP की बैठक में यह चर्चा हुई है कि संगठन को मजबूत कर बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है. पूरी ताकत के साथ पार्टी को खड़ा करने पर चर्चा हुई. ऐसा एनसीपी-एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने मुंबई में बातचीत करते हुए कहा.

शशिकांत शिंदे ने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है. इसमें सांसद, विधायक और चुनाव लड़ चुके सभी नेताओं को साथ लेकर, समय देकर महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ा करने पर बैठक में चर्चा हुई. बैठक में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों ने अपनी-अपनी भूमिका रखी.

'विलय की चर्चा समाप्त'

उन्होंने स्पष्ट किया कि विलय का विषय अब समाप्त हो चुका है और आगे इस पर कोई चर्चा नहीं होगी. हम राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के रूप में मजबूती से आगे बढ़ेंगे और शरद पवार साहेब के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता के बीच जाएंगे.

'शरद पवार गुट करेगा आक्रामक आंदोलन'

जब विधायक रोहित पवार द्वारा पार्टी नेताओं के काम नहीं करने को लेकर जताई गई नाराजगी पर सवाल पूछा गया, तो शशिकांत शिंदे ने कहा कि उन्होंने मीडिया में क्या कहा, इसकी जानकारी नहीं है लेकिन पार्टी अनुशासन के तहत सभी मिलकर काम करेंगे. उनकी जो भी नाराजगी होगी, उसे दूर किया जाएगा और भविष्य में आक्रामक आंदोलन किए जाएंगे.

शशिकांत शिंदे ने कहा कि पार्टी जल्द ही एक शिविर आयोजित करेगी. आज NEET परीक्षा का मुद्दा, ईंधन दरों में बढ़ोतरी और महंगाई जैसे कई सवाल हैं. इन मुद्दों को लेकर पार्टी को मजबूत किया जाएगा और संगठनात्मक ढांचे के भीतर रहकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 21 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR SUPRIYA SULE
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