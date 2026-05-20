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किसी ने दी टॉफी तो कोई कदमों तले आया... देखें दुनिया के तमाम पीएम ने कैसे किया मेलोनी का वेलकम?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री PM Modi ने उन्हें Melody टॉफी गिफ्ट की, जिसके बाद “Melodi” (Modi + Meloni) मीम फिर इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा और यूजर्स ने इसे “Diplomacy level: Melody” तक बता दिया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 20 May 2026 08:34 PM (IST)
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दुनिया की सियासत में जहां आमतौर पर गंभीर चेहरे, औपचारिक मुलाकातें और सख्त प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं, वहीं इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni ने इन सबके बीच एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है. कभी उन्हें टॉफी गिफ्ट की जाती है, तो कभी कोई नेता उनके स्वागत में घुटनों पर बैठ जाता है और इन सबके बीच सोशल मीडिया ने उन्हें “वायरल डिप्लोमेसी की क्वीन” बना दिया है. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने उन्हें Melody टॉफी गिफ्ट की, जिसके बाद “Melodi” (Modi + Meloni) मीम फिर इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा और यूजर्स ने इसे “Diplomacy level: Melody” तक बता दिया.

PM मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की चॉकलेट

मोदी और मेलोनी की इस हल्की-फुल्की केमिस्ट्री पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. कोई कह रहा है “India-Italy relations powered by toffee”, तो कोई मजाक में दोनों को ब्रांड एंबेसडर बनाने की बात कर रहा है.  मेलोनी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा...“Thank you for the gift,” और देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई. इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स ने इस पल को लेकर कई फनी रिएक्शन दिए... एक यूजर ने लिखा...“Diplomacy level Melody” एक और यूजर ने लिखा... “India-Italy relations powered by Melody” तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... “This is the most wholesome geopolitical alliance” कुछ यूजर्स ने तो मजाक में यह तक कह दिया कि टॉफी बनाने वाली कंपनी को दोनों नेताओं को अपना ब्रांड एंबेसडर बना लेना चाहिए.

Edi Rama ने घुटनों पर बैठ किया था स्वागत तो मैक्रों ने लगाया था गले

इससे पहले अल्बानिया के प्रधानमंत्री Edi Rama ने यूरोपीय समिट में मेलोनी के स्वागत में घुटनों पर बैठकर अभिवादन किया था, जिसका वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने लिखा “Respect level 100” और “Meloni effect is real.” वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron के साथ G7 के दौरान उनका eye-roll मोमेंट भी इंटरनेट पर छा गया, जिस पर लोगों ने कहा “ये तो हर ऑफिस मीटिंग वाला रिएक्शन है.” इसके अलावा पेरिस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान मैक्रों ने गर्मजोशी दिखाते हुए मेलोनी को कसकर गले लगाया था और उनके दोनों गालों पर 'ग्रीटिंग किस' किया था. मैक्रों के इस आक्रामक और अनोखे स्वागत के तरीके से मेलोनी थोड़ी आश्चर्यचकित और असहज नजर आई थीं, लेकिन बाद में दोनों ने मुस्कुराकर इस पल को सहज रूप से संभाल लिया.

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सोशल मीडिया पर वायरल है मेलोडी ट्रेंड

G20 और G7 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मेलोनी और मोदी की सेल्फी, हंसी-मजाक और दोस्ताना अंदाज ने “Melodi” को एक वायरल ट्रेंड बना दिया है, जो अब हर नई मुलाकात के साथ फिर से जिंदा हो जाता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे “सबसे क्यूट जियोपॉलिटिकल बॉन्ड” बता रहे हैं और कह रहे हैं “Global politics but make it wholesome.” कुल मिलाकर, इन तमाम वायरल पलों ने यह साफ कर दिया है कि आज की कूटनीति सिर्फ औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें इंसानी जुड़ाव, ह्यूमर और सोशल मीडिया का तड़का भी उतना ही अहम हो गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 May 2026 08:34 PM (IST)
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