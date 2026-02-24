हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपीले फूलों की टोकरी में छिपा है एक गुलाब, 10 सेकेंड में ढूंढ लिया तो मानेंगे तेज नजर

पीले फूलों की टोकरी में छिपा है एक गुलाब, 10 सेकेंड में ढूंढ लिया तो मानेंगे तेज नजर

टोकरी में एक पीला गुलाब भी छिपा है, जिसे ढूंढने का चैलेंज दिया जा रहा है. तेज नजर और पैनी एकाग्रता वाले लोग ही इसे 10 सेकेंड में खोज पाते हैं. क्या आप तैयार हैं इस विजुअल टेस्ट के लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Feb 2026 09:12 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर लोगों के दिमाग का टेस्ट ले रही है. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद खूबसूरत लगती है, जिसमें एक टोकरी पीले फूलों से भरी हुई दिखाई देती है. देखने वाले को लगता है कि इसमें सिर्फ एक जैसे छोटे-छोटे पीले फूल हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है. इसी टोकरी में कहीं एक पीला गुलाब भी छिपा है, जिसे ढूंढने का चैलेंज दिया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि तेज नजर और पैनी एकाग्रता वाले लोग ही इसे 10 सेकेंड में खोज पाते हैं. क्या आप तैयार हैं इस विजुअल टेस्ट के लिए.

कौन से हैं ये फूल?

तस्वीर में जो छोटे-छोटे पीले फूल नजर आ रहे हैं, वे मुख्य रूप से क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी के फूल हैं. ये फूल घने और परतदार पंखुड़ियों वाले होते हैं, जो दूर से लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं. इन्हीं के बीच एक अलग बनावट वाला पीला गुलाब छिपा हुआ है, जिसकी पंखुड़ियां गोलाई में सजी होती हैं और आकार में बाकी फूलों से थोड़ी अलग दिखती हैं.

क्या है चैलेंज?

चैलेंज बेहद आसान दिखता है, लेकिन है नहीं. आपको पूरी टोकरी में ध्यान से देखना है और पहचानना है कि गुलदाउदी के ढेर के बीच गुलाब कहां छिपा है. ज्यादातर लोग पहली नजर में इसे नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि सभी फूलों का रंग लगभग एक जैसा है. यही वजह है कि यह तस्वीर दिमाग को भ्रमित कर देती है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड

यह ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग अपने दोस्तों को टैग कर चैलेंज दे रहे हैं कि 10 सेकेंड में गुलाब ढूंढ कर दिखाओ. कुछ यूजर्स ने कमेंट में दावा किया कि उन्होंने तुरंत गुलाब पहचान लिया, जबकि कई लोग काफी देर तक खोजते रह गए.

क्या आपने ढूंढ लिया?

अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको टोकरी के ऊपरी हिस्से की ओर दाईं तरफ एक ऐसा फूल नजर आएगा जिसकी पंखुड़ियां बाकी फूलों से अलग और घनी गोलाकार परतों में सजी हैं. वही छिपा हुआ पीला गुलाब है.

Published at : 24 Feb 2026 09:11 AM (IST)


क्या रमजान में रोजा रखती हैं करीना कपूर? सोशल मीडिया पर वायरल पुराने वीडियो से छिड़ी बहस
क्या रमजान में रोजा रखती हैं करीना कपूर? सोशल मीडिया पर वायरल पुराने वीडियो से छिड़ी बहस
Video: बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल, वीडियो वायरल
बिल्ली के बच्चे को छाती से लगा घूमता दिखा बंदर, ममता और प्यार देख पिघल जाएगा आपका दिल
कॉफी शॉप की एक गलती से दुनिया की सबसे अमीर शख्स बनी महिला, एलॉन मस्क से हजारों गुना हो गई संपत्ति
कॉफी शॉप की एक गलती से दुनिया की सबसे अमीर शख्स बनी महिला, एलॉन मस्क से हजारों गुना हो गई संपत्ति
