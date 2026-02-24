पीले फूलों की टोकरी में छिपा है एक गुलाब, 10 सेकेंड में ढूंढ लिया तो मानेंगे तेज नजर

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर लोगों के दिमाग का टेस्ट ले रही है. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद खूबसूरत लगती है, जिसमें एक टोकरी पीले फूलों से भरी हुई दिखाई देती है. देखने वाले को लगता है कि इसमें सिर्फ एक जैसे छोटे-छोटे पीले फूल हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है. इसी टोकरी में कहीं एक पीला गुलाब भी छिपा है, जिसे ढूंढने का चैलेंज दिया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि तेज नजर और पैनी एकाग्रता वाले लोग ही इसे 10 सेकेंड में खोज पाते हैं. क्या आप तैयार हैं इस विजुअल टेस्ट के लिए.

कौन से हैं ये फूल?

तस्वीर में जो छोटे-छोटे पीले फूल नजर आ रहे हैं, वे मुख्य रूप से क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी के फूल हैं. ये फूल घने और परतदार पंखुड़ियों वाले होते हैं, जो दूर से लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं. इन्हीं के बीच एक अलग बनावट वाला पीला गुलाब छिपा हुआ है, जिसकी पंखुड़ियां गोलाई में सजी होती हैं और आकार में बाकी फूलों से थोड़ी अलग दिखती हैं.

क्या है चैलेंज?

चैलेंज बेहद आसान दिखता है, लेकिन है नहीं. आपको पूरी टोकरी में ध्यान से देखना है और पहचानना है कि गुलदाउदी के ढेर के बीच गुलाब कहां छिपा है. ज्यादातर लोग पहली नजर में इसे नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि सभी फूलों का रंग लगभग एक जैसा है. यही वजह है कि यह तस्वीर दिमाग को भ्रमित कर देती है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड

यह ऑप्टिकल इल्यूजन तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग अपने दोस्तों को टैग कर चैलेंज दे रहे हैं कि 10 सेकेंड में गुलाब ढूंढ कर दिखाओ. कुछ यूजर्स ने कमेंट में दावा किया कि उन्होंने तुरंत गुलाब पहचान लिया, जबकि कई लोग काफी देर तक खोजते रह गए.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

क्या आपने ढूंढ लिया?

अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको टोकरी के ऊपरी हिस्से की ओर दाईं तरफ एक ऐसा फूल नजर आएगा जिसकी पंखुड़ियां बाकी फूलों से अलग और घनी गोलाकार परतों में सजी हैं. वही छिपा हुआ पीला गुलाब है.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट