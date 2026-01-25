सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ ऐसा वायरल हो जाता है जिसे देखकर या तो हंसी छूट जाती है या फिर माथा पकड़ना पड़ता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने लोगों को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया है. वीडियो में एक छोटा सा बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने खड़ा होकर रील बना रहा होता है. चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे जैसे कोई बड़ा स्टार हो. बच्चा रील बनाते हुए बड़े ही मासूम अंदाज में ऊपर वाले से फरियाद करता है और कहता है…हे ऊपर वाले कोई जादू चला दे. लेकिन उसे क्या पता था कि ऊपर वाला जादू चलाने के लिए उसकी मम्मी को ही भेज देगा.

रील बना रहे बच्चे का मजेदार वीडियो वायरल

जैसे ही बच्चा ये डायलॉग बोलता है, पीछे से उसकी मम्मी अचानक फ्रेम में एंट्री मार देती हैं. अगले ही पल जो होता है वो वीडियो को सुपरहिट बना देता है. मम्मी बच्चे को पकड़कर खींचती हैं और हल्की सी झापड़नुमा टच देती हैं. बच्चा घबरा जाता है, कैमरा नीचे गिरता है और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. पूरा सीन इतना अचानक और इतना नेचुरल होता है कि देखने वाला अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता. वीडियो को देखकर ये तो मालूम चल गया कि ऊपर वाले ने बच्चे की सुनी और जादू तुरंत चला दिया.

View this post on Instagram A post shared by Manish Seharawat (@manish_sehrawat05)

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो में बच्चे का आत्मविश्वास, रील बनाने का जुनून और मम्मी की टाइमिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. यूजर्स कह रहे हैं कि ये असली जादू था जो ऊपर वाले ने चलाया. कई लोगों का कहना है कि ये हर घर की कहानी है जहां बच्चे चुपके से रील बनाते हैं और मम्मी अचानक पकड़ लेती हैं. वीडियो देखने के बाद लोग अपने बचपन की यादों में खो गए हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर मजेदार बातें लिख रहे हैं. वीडियो को manish_sehrawat05 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

