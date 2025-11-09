पहले पूंछ टूटी, फिर समंदर में उतरा और देखते ही देखते...रूस में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो वायरल
हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर कुछ सेकंड तक लड़खड़ाता है, फिर मानो मौत से जंग लड़ते हुए किसी तरह हवा में टिके रहने की कोशिश करता है. लेकिन आखिरकार वो जमीन की तरफ झुक जाता है और गिर जाता है.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. वीडियो में एक हेलीकॉप्टर समंदर के एकदम करीब उड़ता दिखाई दे रहा है. हवा में उसका संतुलन डगमगा रहा है, और तभी अचानक उसकी पूंछ टूट जाती है. इसके बाद जो दृश्य सामने आता है, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं. हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर कुछ सेकंड तक लड़खड़ाता है, फिर मानो मौत से जंग लड़ते हुए किसी तरह हवा में टिके रहने की कोशिश करता है. लेकिन आखिरकार वो जमीन की तरफ झुक जाता है और गिर जाता है. इस खौफनाक मंजर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी कांप गए हैं.
रूस में हेलीकॉप्टर हादसे का सामने आया वीडियो
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर बहुत निचाई पर उड़ रहा था. शायद वो किसी सी रेस्क्यू या शो ट्रायल के लिए उतरा था. तभी तेज हवा का झोंका आता है और हेलीकॉप्टर की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है. उसकी टेल यानी पूंछ का हिस्सा अचानक टूटकर पानी में गिर जाता है. कुछ सेकंड तक वो हिलता-डुलता आसमान में टिकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बेकाबू होकर नीचे की तरफ झूल जाता है.
Russian Ka-226 helicopter crashed on November 7 k*lling five people.— Weapons Daily (@WeaponsVault) November 9, 2025
This guy landed 3 times, it makes no sense that he went higher. pic.twitter.com/pIQbJhjuAq
आखिरी वक्त तक पायलट ने की संभालने की कोशिश
वीडियो शूट करने वाला शख्स भी उस वक्त जोर से सांसे ले रहा होता है. लोग दूर से इस घटना को देखकर सन्न रह गए. किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा आंखों के सामने घट रहा है. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने आखिरी वक्त तक कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश की. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर समुद्र में नहीं बल्कि पास की जमीन पर जाकर गिरा. हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है. पूरी घटना रूस की बताई जा रही है.
यूजर्स बोले, आसानी से कूदा जा सकता था
वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कोशिश से बचा जा सकता था लेकिन मौत किसी की सगी कहां है. एक और यूजर ने लिखा...जब पानी में उतरा तब ही जंप कर लेना चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आसानी से कूद सकते थे लेकिन मौत जाने दे तब न.
