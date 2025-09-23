सैमसन को आउट करने के बाद भी हारिस ने किए थे विवादित इशारे! वायरल हो रहा वीडियो

एशिया कप सुपर-4 में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने उतरीं, तो सभी की निगाहें बल्ले और गेंद पर टिकी थीं. हर कोई बस रन और विकेट की गिनती कर रहा था, लेकिन इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट की रोमांचकता को पीछे छोड़ दिया और एक विवाद को जन्म दे दिया. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ ने ऐसा इशारा किया, जिसने माहौल को और भी गरमा दिया. उनका एक वीडियो तो पहले से वायरल है जिसमें वो भारतीय दर्शकों को विवादित इशारे कर रहे हैं अब उनका एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

हारिस रउफ ने सैमसन को आउट करने के बाद भी किया था जेट वाला इशारा!

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर-4 का मुकाबला वैसे तो रोमांचक क्रिकेट के लिए याद किया जाना चाहिए था, लेकिन मैदान पर घटित कुछ घटनाओं ने इस मैच को विवादों में घेर लिया. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ अपने खेल से ज्यादा अपने इशारों और सेलिब्रेशन की वजह से चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन को आउट करने के बाद हारिस रउफ ने ऐसा सेलिब्रेशन किया जिसमें उन्होंने हाथों से फाइटर जेट गिराने का इशारा किया. यह इशारा ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने भारतीय फैंस की ओर किया था, उस वक्त उन्हें कैमरे में जेट गिराने का संकेत करते हुए कैद किया गया था. इसी मैच में संजू सैमसन को आउट करने के बाद भी उन्होंने यही सेलिब्रेशन किया जो अब वायरल हो रहा है.

Haris Rauf did the Rafale down celebration after taking the wicket of Sanju Samson. pic.twitter.com/rhDVC7egWd — 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒊𝒔 (@harris00071) September 21, 2025

भारतीय यूजर्स ने लगा दी क्लास, बोले 7 दिन में दो बार हारे, शर्म आ रही है?

वीडियो को @harris00071 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...7 दिन में दो बार भारत से हारे हो, शर्म आ रही है या नहीं. एक और यूजर ने लिखा...ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...धन्यवाद सिस्टम का भारतीय लोगों को ये दिन दिखाने के लिए. शर्म आनी चाहिए जो पाक से खेल गए.

