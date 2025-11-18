तेरा यार हूं मैं! दोस्त की शादी में हथकड़ी पहने पुलिस के साथ आया शख्स, फिर जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स शादी हॉल में डीजे पर झूमकर डांस करता दिखाई दे रहा है. डांस करते हुए शख्स के पास एक पुलिस वाला खड़ा है जिसके हाथ में एक मोटी सी चेन है.
कहते हैं कि दोस्त केवल कहने से दोस्त नहीं हो जाता, दोस्ती को निभाने के लिए जिगर चाहिए होता है जो सभी के पास नहीं होता. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दोस्ती को दिल से निभाते हैं और निभाते हुए सारी हदों को पार कर जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपने दोस्त की बारात में डांस करता दिखाई दे रहा है, लेकिन डांस करते वक्त शख्स के हाथों में हथकड़ी लगी है और भाई साहब सीधा जेल से शादी में डांस करने पहुंचे हैं.
जेल से दोस्त की शादी में पहुंचा शख्स, हाथ में लगी थी हथकड़ी
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स शादी हॉल में डीजे पर झूमकर डांस करता दिखाई दे रहा है. डांस करते हुए शख्स के पास एक पुलिस वाला खड़ा है जिसके हाथ में एक मोटी सी चेन है जो कि शख्स के हाथों में लगी हथकड़ी से बंधी हुई है. डांस करते हुए शख्स को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके हाथ में चेन बंधी है और वो पुलिस वाले के सामने डांस कर रहा है. दोस्त की शादी में डांस करते हुए उसका जोश हाई है और शख्स जमकर ठुमके लगा रहा है.
View this post on Instagram
डीजे पर जमकर लगाए ठुमके
वीडियो देखने के बाद साफ मालूम हो रहा है कि शख्स की अपने दोस्त से दोस्ती कितनी गहरी है, कि वो जेल से छूटकर अपने यार की शादी में डांस करने आ गया जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है. हालांकि कुछ लोग वीडियो को स्क्रिप्टेड भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वीडियो केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए बनाया गया है. हालांकि वीडियो को लेकर हर ओर से अलग अलग राय आ रही है.
यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो
यूजर्स लेने लगे मजे
वीडियो को rjarslan_radiocity नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....भाई दोस्ती हो तो ऐसी वरना न हो. एक और यूजर ने लिखा...भाई दोस्त की शादी में डांस करने के लिए जेल से आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...डांस करते हुए बंदा खो गया, वैसे वीडियो फेक लग रहा है.
यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL