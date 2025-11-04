दिल्ली मेट्रो को लोग देश की सबसे साफ-सुथरी और शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानते हैं. लेकिन जब लोग बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये सोच रहे थे कि अब इससे ज्यादा गंदा या शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, तभी इंटरनेट पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिला दिया. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन की एक वेटिंग सीट की तस्वीर शेयर की. बताया गया कि ये तस्वीर आजादपुर मेट्रो स्टेशन की है. तस्वीर में एक वेटिंग सीट दिख रही है, जो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रही थी. लेकिन पास जाकर देखने पर उस पर लाल रंग के थूक के निशान नजर आते हैं और बताया जा रहा है कि किसी यात्री ने वहीं बैठने वाली सीट पर गुटखा थूक दिया!

सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो की दिल दुखाने वाली तस्वीर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर एक यूजर ‘Minsi_’ ने आजादपुर मेट्रो स्टेशन की एक वेटिंग सीट की तस्वीर शेयर की. पहली नजर में सीट बिल्कुल सामान्य और साफ दिख रही थी, लेकिन पास जाकर देखने पर उस पर लाल रंग के थूक के दाग नजर आए. यूजर ने बताया कि किसी यात्री ने वहीं बैठने की जगह पर गुटखा थूक दिया, जिससे पूरी सीट गंदी हो गई.

यूजर ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा

“पता नहीं ऐसा करने के लिए कितना पागल होना पड़ता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए है, इसे गटर क्यों बना दिया गया है? मेट्रो जैसी साफ-सुथरी जगह को लोग अपनी बुरी आदतों से खराब कर देते हैं.” यूजर ने इसे “अस्वच्छ और अपमानजनक हरकत” बताया और कहा कि गुटखा थूकने पर जो जुर्माना है, वह या तो बहुत कम है या लागू ही नहीं होता.

लोगों ने खूब जताई नाराजगी, बोले सख्त हो कार्रवाई

पोस्ट अपलोड होने के कुछ ही घंटे में वायरल हो गई. अब तक इस पोस्ट को 1 लाख 13 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अधिकांश यूजर्स ने इस हरकत की कड़ी निंदा की है. कई लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करे. एक यूजर ने लिखा... “जब तक आम लोग खुद नहीं सुधरेंगे, तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती.” दूसरे यूजर ने कहा... “देश तभी साफ होगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे. मेट्रो सबकी है, इसे गंदा करने का हक किसी को नहीं.”

