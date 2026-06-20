Viral : आजकल अकेले रहने वाले युवा हो या कोई कपल और फैमिली हर किसी के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी और बाहर खाना खाना आम बात बन चुकी है. बिजी लाइफस्टाइल, लंबे ऑफिस घंटे और समय की कमी के चलते कई लोग नियमित रूप से फूड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार छोटी-छोटी लगने वाली ये आदतें महीने के लास्ट में बड़े खर्च में बदल जाती हैं. ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम की एक महिला के साथ सामने आया, जिसने जब तीन महीने के अपने खाने-पीने के खर्च का हिसाब लगाया तो वह खुद भी हैरान रह गई. महिला ने अपनी पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर शेयर की, जिसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. कई लोगों ने उसके खर्च को देखकर हैरानी जताई, तो कई यूजर्स ने इसे रिलेटेबल कहा और आज के मॉर्डन लाइफस्टाइल का पार्ट बताया.

महिला के 3 महीने का खाने का खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश

महिला ने Reddit के r/personalfinanceIndia समुदाय में एक पोस्ट शेयर की, जिसका शीर्षक था, Tracked my food spending for 3 months. The results actually scared me. पोस्ट में उसने बताया कि वह गुरुग्राम में एक पीजी में रहती है और पिछले तीन महीनों के दौरान उसने खाने पर हुए खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखा. जब उसने आंकड़ों को जोड़ा तो कुल खर्च 35,400 रुपये निकला. उसके मुताबिक पहले महीने खाने पर 11,400 रुपये खर्च हुए. दूसरे महीने यह रकम बढ़कर 13,200 रुपये पहुंच गई. वहीं तीसरे महीने उसने 10,800 रुपये खर्च किए. इस तरह केवल तीन महीनों में उसका कुल फूड खर्च 35,400 रुपये हो गया.

फूड डिलीवरी और बाहर खाने पर खर्च हुई बड़ी रकम

महिला ने बताया कि उसके खर्च का बड़ा हिस्सा फूड डिलीवरी ऐप्स और पीजी के आसपास मौजूद रेस्तरां में खाने पर हुआ. नियमित रूप से खाना ऑर्डर करना और बाहर से मंगवाना उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था, हालांकि उसने यह भी एक्सेप्ट किया कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसे कुछ खास या अच्छा महसूस नहीं हुआ. उसके अनुसार कई बार खाना खाने के बाद भी खालीपन जैसा एहसास होता था और वह समय बिताने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करने लगती थी.

लोगों से पूछा- क्या आप भी रखते हैं खाने के खर्च का हिसाब?

अपनी पोस्ट में महिला ने अन्य यूजर्स से भी सवाल पूछा कि क्या अपने खाने-पीने के खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं और खर्च को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं. इसके बाद कमेंट सेक्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय शेयर की. कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए, जबकि कई यूजर्स ने खर्च कम करने के सुझाव भी दिए.

यह भी पढ़ें - Couple Fight Viral Video: लड़की चिल्लाती रही लेकिन युवक ने नहीं छोड़ा हाथ, बीच चौराहे हुआ हंगामा; वीडियो वायरल

कई यूजर्स बोले हमारा खर्च इससे भी ज्यादा है

पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कुछ यूजर्स ने बताया कि उनका खाने-पीने का खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है. खासकर यात्रा के दौरान उनके फूड और बेवरेज पर होने वाले खर्च साल भर में लाखों रुपये तक पहुंच जाते हैं. इन यूजर्स का कहना था कि अगर खाने पर किया गया खर्च सुविधा, एक्सपीरियंस और खुशी देता है तो उसे हमेशा नेगेटिव नजरिए से नहीं देखना चाहिए.

कुछ लोगों ने दिए बचत के आइडियाज

वहीं कई यूजर्स ने खर्च कम करने के लिए आइडिया दिए. उनका कहना था कि नियमित बजट बनाना, पहले से खाने की योजना तैयार करना और बार-बार फूड डिलीवरी मंगाने की आदत कम करना फायदेमंद हो सकता है.कुछ लोगों ने घर का बना खाना खाने और खाने से जुड़ी आदतों में बदलाव करने की भी सलाह दी. उनका मानना था कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लंबे समय में अच्छी बचत करा सकते हैं. कई यूजर्स ने बताया कि उनका महिने का फूड खर्च भी लगभग 11,000 से 14,000 रुपये के बीच रहता है. उन्होंने कहा कि नौकरी और लंबे कार्य घंटे अक्सर लोगों को खाना बनाने का समय नहीं देते, जिसके कारण उन्हें बाहर का खाना या ऑनलाइन ऑर्डर पर निर्भर रहना पड़ता है.

यह भी पढ़ें - Viral Video: पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल, यूजर्स बोले- वाह क्या ट्रिक है!