हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral : ये तो मेरी सालभर की बचत है...गुरुग्राम की महिला के 3 महीने का खाने का खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, वायरल पोस्ट

Viral : ये तो मेरी सालभर की बचत है...गुरुग्राम की महिला के 3 महीने का खाने का खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, वायरल पोस्ट

Viral : ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम की एक महिला के साथ सामने आया, जिसने जब तीन महीने के अपने खाने-पीने के खर्च का हिसाब लगाया तो वह खुद भी हैरान रह गई.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

Viral : आजकल अकेले रहने वाले युवा हो या कोई कपल और फैमिली हर किसी के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी और बाहर खाना खाना आम बात बन चुकी है. बिजी लाइफस्टाइल, लंबे ऑफिस घंटे और समय की कमी के चलते कई लोग नियमित रूप से फूड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार छोटी-छोटी लगने वाली ये आदतें महीने के लास्ट में बड़े खर्च में बदल जाती हैं. ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम की एक महिला के साथ सामने आया, जिसने जब तीन महीने के अपने खाने-पीने के खर्च का हिसाब लगाया तो वह खुद भी हैरान रह गई. महिला ने अपनी पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर शेयर की, जिसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. कई लोगों ने उसके खर्च को देखकर हैरानी जताई, तो कई यूजर्स ने इसे रिलेटेबल कहा और आज के मॉर्डन लाइफस्टाइल का पार्ट बताया. 

महिला के 3 महीने का खाने का खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश

महिला ने Reddit के r/personalfinanceIndia समुदाय में एक पोस्ट शेयर की, जिसका शीर्षक था, Tracked my food spending for 3 months. The results actually scared me. पोस्ट में उसने बताया कि वह गुरुग्राम में एक पीजी में रहती है और पिछले तीन महीनों के दौरान उसने खाने पर हुए खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखा. जब उसने आंकड़ों को जोड़ा तो कुल खर्च 35,400 रुपये निकला. उसके मुताबिक पहले महीने खाने पर 11,400 रुपये खर्च हुए. दूसरे महीने यह रकम बढ़कर 13,200 रुपये पहुंच गई. वहीं तीसरे महीने उसने 10,800 रुपये खर्च किए. इस तरह केवल तीन महीनों में उसका कुल फूड खर्च 35,400 रुपये हो गया. 

फूड डिलीवरी और बाहर खाने पर खर्च हुई बड़ी रकम

महिला ने बताया कि उसके खर्च का बड़ा हिस्सा फूड डिलीवरी ऐप्स और पीजी के आसपास मौजूद रेस्तरां में खाने पर हुआ. नियमित रूप से खाना ऑर्डर करना और बाहर से मंगवाना उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था, हालांकि उसने यह भी एक्सेप्ट किया कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसे कुछ खास या अच्छा महसूस नहीं हुआ. उसके अनुसार कई बार खाना खाने के बाद भी खालीपन जैसा एहसास होता था और वह समय बिताने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करने लगती थी. 

लोगों से पूछा- क्या आप भी रखते हैं खाने के खर्च का हिसाब?

अपनी पोस्ट में महिला ने अन्य यूजर्स से भी सवाल पूछा कि क्या अपने खाने-पीने के खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं और खर्च को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं. इसके बाद कमेंट सेक्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय शेयर की. कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए, जबकि कई यूजर्स ने खर्च कम करने के सुझाव भी दिए.

यह भी पढ़ें - Couple Fight Viral Video: लड़की चिल्लाती रही लेकिन युवक ने नहीं छोड़ा हाथ, बीच चौराहे हुआ हंगामा; वीडियो वायरल

कई यूजर्स बोले हमारा खर्च इससे भी ज्यादा है

पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कुछ यूजर्स ने बताया कि उनका खाने-पीने का खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है. खासकर यात्रा के दौरान उनके फूड और बेवरेज पर होने वाले खर्च साल भर में लाखों रुपये तक पहुंच जाते हैं. इन यूजर्स का कहना था कि अगर खाने पर किया गया खर्च सुविधा, एक्सपीरियंस और खुशी देता है तो उसे हमेशा नेगेटिव नजरिए से नहीं देखना चाहिए.

कुछ लोगों ने दिए बचत के आइडियाज

वहीं कई यूजर्स ने खर्च कम करने के लिए आइडिया दिए. उनका कहना था कि नियमित बजट बनाना, पहले से खाने की योजना तैयार करना और बार-बार फूड डिलीवरी मंगाने की आदत कम करना फायदेमंद हो सकता है.कुछ लोगों ने घर का बना खाना खाने और खाने से जुड़ी आदतों में बदलाव करने की भी सलाह दी. उनका मानना था कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लंबे समय में अच्छी बचत करा सकते हैं. कई यूजर्स ने बताया कि उनका महिने का फूड खर्च भी लगभग 11,000 से 14,000 रुपये के बीच रहता है. उन्होंने कहा कि नौकरी और लंबे कार्य घंटे अक्सर लोगों को खाना बनाने का समय नहीं देते, जिसके कारण उन्हें बाहर का खाना या ऑनलाइन ऑर्डर पर निर्भर रहना पड़ता है.

यह भी पढ़ें - Viral Video: पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल, यूजर्स बोले- वाह क्या ट्रिक है!

Published at : 20 Jun 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Social Media Online Food VIRAL Reddit Post Viral Post Gurugram Woman Food Expense Viral Food Expenses
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral : ये तो मेरी सालभर की बचत है...गुरुग्राम की महिला के 3 महीने का खाने का खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, वायरल पोस्ट
ये तो मेरी सालभर की बचत है...गुरुग्राम की महिला के 3 महीने का खाने का खर्च सुनकर उड़ जाएंगे होश, वायरल पोस्ट
ट्रेंडिंग
Viral Video: Rapido ने दिखाया 112 का किराया, राइड खत्म होते ही बना 142 का बिल! वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
Rapido ने दिखाया 112 का किराया, राइड खत्म होते ही बना 142 का बिल! वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
ट्रेंडिंग
IIM Ahmedabad Viral Video: किताबों से नहीं, फिल्म से पढ़ाई! IIM प्रोफेसर ने ‘धुरंधर’ के सीन से समझाया Statistics, वीडियो वायरल
किताबों से नहीं, फिल्म से पढ़ाई! IIM प्रोफेसर ने ‘धुरंधर’ के सीन से समझाया Statistics, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Couple Fight Viral Video: लड़की चिल्लाती रही लेकिन युवक ने नहीं छोड़ा हाथ, बीच चौराहे हुआ हंगामा; वीडियो वायरल
लड़की चिल्लाती रही लेकिन युवक ने नहीं छोड़ा हाथ, बीच चौराहे हुआ हंगामा; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
कौन हैं विवेक अग्रवाल, जिन्हें मिली FATF के वाइस चेयरमैन की कमान? दुनिया में फिर बजा भारत का डंका
बिहार
'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत
स्पोर्ट्स
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम
विश्व
मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
खामेनेई के बयान पर भड़के ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
धर्म
Aaj Ka Panchang 20 June 2026: आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
आज शनि देव को प्रसन्न करना है तो ये है पूजा का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
यूपी में हीटवेव का कहर जारी, लखनऊ समेत 14 जिलों में अलर्ट, जानिए कब मिलेगी गर्मी से राहत?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget