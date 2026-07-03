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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल

IND vs ENG: कैमरा देखते ही शर्मा गए वैभव सूर्यवंशी, मैनचेस्टर पहुंचते ही मासूम अंदाज ने जीता दिल

भारत-इंग्लैंड दूसरे टी20 से पहले मैनचेस्टर पहुंचे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी कैमरे पर मुस्कुराते और शर्माते नजर आए. उनका वीडियो और अभिषेक शर्मा के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 01:32 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से पहले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गए हैं. उनके डेब्यू को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच जब भारतीय टीम दूसरे टी20 के लिए मैनचेस्टर पहुंची है तो बस से उतरते ही सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रही हैं. कैमरा सामने देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई है. वह थोड़ा शर्माते नजर आए हैं और अपना सामान लेकर चुपचाप आगे बढ़ गए हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम मैनचेस्टर पहुंच गई है. स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी बस से उतरते दिखाई दिए हैं. सभी खिलाड़ी एक-एक कर नीचे उतरे हैं, लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी बस से बाहर आए हैं, फैंस का ध्यान उन्हीं पर टिक गया है.

कैमरे पर नजर पड़ते ही वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर मासूम मुस्कान दिखाई दी है. वह हल्के से शर्मा गए हैं और अपना सामान उठाकर आगे बढ़ गए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की एक सेल्फी भी तेजी से वायरल हुई है.

यह भी पढ़ें- ICC महिला टी20 विश्व कप 2026 फाइनल कब, कहां और कैसे देखें? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी जानकारी

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर चर्चा अब भी जारी है. हर किसी के मन में यही सवाल है कि उन्हें भारतीय टीम की ओर से पहला मुकाबला खेलने का मौका कब मिलेगा. आईपीएल 2026 में दुनिया के कई दिग्गज तेज गेंदबाजों के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्के लगाने वाले इस युवा बल्लेबाज का चयन टीम में हुआ है, लेकिन वह अब तक अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि कई पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट भी गौतम गंभीर की कोचिंग और टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि आईपीएल 2026 में 776 रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगातार बाहर बैठाना समझ से परे है.

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आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिलने के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका है. अभिषेक शर्मा ने 59 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रन की पारी खेली है, जिसकी बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 189 रन बनाए हैं. हालांकि भारी बारिश की वजह से इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी है और मुकाबला रद्द करना पड़ा है. पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू हुआ है, जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

Published at : 03 Jul 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
India Vs England Abhishek Sharma Vaibhav Suryavanshi
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