सोशल मीडिया की दुनिया में रोमांचक वीडियो तो रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तूफान की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत में सबकुछ सामान्य लगता है. एक लड़का ऊंचाई पर खड़ा है, बंजी जंपिंग के लिए तैयार. नीचे लोग उसे उत्साह से देखते हुए. हवा में डर और रोमांच का मिश्रण तैरता हुआ. लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देख कोई भी दहशत में आ जाएगा. लड़का जैसे ही छलांग लगाता है, उसी क्षण उसकी बंजी जंपिंग की रस्सी हवा में चीख मारते हुए टूट जाती है और वह सीधे नीचे मौजूद एक घर के टीन शेड पर जा गिरता है.

बंजी जंपिंग करते हुए टूटी रस्सी

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक काफी ऊंचाई पर बने बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ा दिख रहा है. उसके चेहरे पर डर से ज्यादा रोमांच दिखता है. वह नीचे झांककर देखता है, गहरी सांस लेता है और फिर जैसे ही हिम्मत करके छलांग लगाता है, उसी पल सबसे बड़ा हादसा होता है. उसकी कमर पर बंधी सुरक्षा रस्सी अचानक झटके से टूट जाती है.

बेसुध होकर गिरा शख्स, गंभीर थी हालत

रस्सी टूटते ही युवक हवा में अनियंत्रित होकर नीचे की ओर तेजी से गिरता है. कुछ ही सेकंड में वह एक घर की छत पर बने टीन शेड पर जाकर जोरदार धड़ाम से गिरता है. टीन शेड जोरदार आवाज के साथ मुड़ जाता है. युवक गिरते ही बेसुध पड़ जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरते ही उसके हाथ-पैर बिल्कुल ढीले हो जाते हैं और वह वहीं अचेत होकर पड़ा रहता है. इसके बाद शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है जहां देखने से लगता है कि शख्स की हालत गंभीर है.

यूजर्स बोले, खतरनाक खेलों से दूर रहें

वीडियो को ankit_bhandari_ji_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जीवन में कभी ऐसे खतरनाक खेलों में शामिल ना हों. एक और यूजर ने लिखा...जो लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए उनका शुक्रिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जिम्मेदारों पर केस होना चाहिए.

