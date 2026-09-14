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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स

गुरुग्राम में महिला राइडर को कार सवार ने मारी टक्कर, किए गंदे इशारे- गुस्से में यूजर्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बाइक राइडर जिसका नाम सिया है वो गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर अपने दोस्तों के साथ संडे के दिन राइड पर निकली थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 02:56 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो गुरुग्राम से सामने आया है. वीडियो कार सवार कुछ लोग महिला बाइक राइडर को पहले गंदे इशारे करते हैं जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है, इसके बाद वो महिला राइडर की बाइक को टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाते हैं. पूरे घटनाक्रम का जिक्र महिला बाइक सवार ने एक वीडियो के जरिए किया है जो इस दुर्घटना में बाल बाल बच गई.

महिला बाइक राइडर को कार सवार ने किए गंदे इशारे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बाइक राइडर जिसका नाम सिया है वो गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर अपने दोस्तों के साथ संडे के दिन राइड पर निकली थी. महिला और उसके दोस्त अलग अलग बाइक पर थे और शहर की सैर पर निकले थे. लेकिन तभी एक सफेद रंग की सेडान कार में कुछ बदमाश उसके नजदीक आते हैं और उसे गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं. महिला राइडर ने बताया कि वे सभी नशे में थे और मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहे थे. इसके बाद महिला को बाइक रोकने को भी कहा गया जिसके बाद महिला राइडर उन्हें इग्नोर करते हुए आगे निकल गई.

इसके बाद महिला राइडर को कार सवार ने मार दी टक्कर

इतना सब होने के बाद महिला राइडर के दोस्त ने बाइक से उसे कवर दिया और महिला राइडर ने भी कार को ओवरटेक कर लिया ताकि उसकी बाइक के आगे वे बदमाश कार न खड़ी कर दे. इसके बाद जब बदमाशों को लगा कि अब कोई चांस नहीं बन रहा है तो उन्होंने महिला राइडर की बाइक को टक्कर मारी और वहां से निकल गए. महिला राइडर बाइक से गिरकर कई फीट तक घसिटते हुए गई. हालांकि हेलमेट और बाकी सेफ्टी टूल्स की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई.

यूजर्स बोले, पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले

वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इन्हें कड़ी सजा मिले. एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों को सख्त सजा मिले जिससे आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये लोग अब तक गिरफ्तार हुए या नहीं? पुलिस क्या कर रही है.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 02:56 PM (IST)
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