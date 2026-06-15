27,000 में गुरुग्राम में शानदार जिंदगी! 25 साल की लड़की का बजट प्लान देख हैरान रह गए यूजर्स

गुरुग्राम जैसे महंगे शहर में जहां लोगों का खर्च लाखों में पहुंच जाता है, वहीं एक 25 साल की लड़की ने सिर्फ 27,000 रुपये में पूरा महीना निकालकर सबको चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है कि आखिर इतनी कम रकम में भी क्या कोई आराम से रह सकता है? अब यही कहानी इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है.

27,000 में पूरा महीना, कैसे मैनेज करती है खर्च

25 साल की कंटेंट क्रिएटर Kangana Rai ने अपने वीडियो में बताया कि वह गुरुग्राम में सिर्फ 27,000 रुपये महीने में अपना पूरा खर्च मैनेज करती हैं. वह एक 1RK फ्लैट में रहती हैं, जिसका किराया 13,000 रुपये है. बिजली का बिल करीब 1,000 रुपये से 1,300 रुपये के बीच आता है. आने-जाने के लिए वह हर महीने लगभग 3,500 रुपये खर्च करती हैं, जिसमें वह ज्यादातर बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती हैं और 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी लेती हैं ताकि किराया कम पड़े.

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खाने-पीने और रोजमर्रा का बजट

खर्च कम रखने के लिए उन्होंने खाने का भी एक तय सिस्टम बना रखा है. वह रोज बाहर से खाना मंगाने की बजाय टिफिन सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, जिस पर महीने का करीब 3,300 रुपये खर्च होता है. नाश्ते के लिए 700 रुपये और कॉफी पर करीब 1,500 रुपये खर्च करती हैं. इसके अलावा इंटरनेट और OTT सब्सक्रिप्शन पर 700 रुपये और बाकी छोटे-मोटे खर्च, जैसे बाहर खाना या ग्रोसरी, पर करीब 2,000 रुपये खर्च करती हैं. पर्सनल केयर पर उनका खर्च 1,000 रुपये के आसपास रहता है.

बचत और असलियत का संघर्ष

इतने सारे खर्चों के बाद जो भी पैसे बचते हैं, वह उन्हें सेविंग या लोन चुकाने में लगाती हैं. हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा कि हर महीने बैलेंस बनाना आसान नहीं होता. कभी-कभी खर्च बढ़ जाता है और बजट बिगड़ जाता है. उनका कहना है कि “कुछ महीने मैं बचत कर लेती हूं, लेकिन कुछ महीने खर्च जीत जाता है.”

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया है. कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर गुरुग्राम में 13,000 रुपये में 1RK फ्लैट कहां मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, “मेरे यहां तो 1RK का किराया ही 15,000 रुपये है और बिजली का बिल ₹6-9 हजार आता है.” वहीं दूसरे ने कहा, “लोकेशन जरूर बताओ, इतनी सस्ती जगह मिलना मुश्किल है.” कई लोगों ने उनकी प्लानिंग और अनुशासन की तारीफ भी की और कहा कि यह वीडियो युवाओं के लिए एक रियलिस्टिक गाइड है.

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