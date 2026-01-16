हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BMC Election 2026 Result Live: रुझानों में कांग्रेस बेहाल तो यूजर्स ने निशाने पर लिया, बोले- इन्हें न हार का डर और न जीत की फिकर

BMC Election 2026 Result Live: रुझानों में कांग्रेस बेहाल तो यूजर्स ने निशाने पर लिया, बोले- इन्हें न हार का डर और न जीत की फिकर

BMC Election Result 2026: मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) में काउंटिंग जारी है. यहां कांग्रेस, BJP, NCP, शिवसेना व AIMIM में मुकाबला है, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल है.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव  | Updated at : 16 Jan 2026 12:54 PM (IST)

LIVE

Key Events
BMC Election 2026 Result Live: रुझानों में कांग्रेस बेहाल तो यूजर्स ने निशाने पर लिया, बोले- इन्हें न हार का डर और न जीत की फिकर
मुंबई महानगरपालिका चुनाव
Source : Facebook

Background

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई. यहां के सभी 227 वॉर्ड्स के लिए 15 जनवरी को मतदान हुआ था. BMC में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है.

वार्डों के परिसीमन और आरक्षण अपडेट के बाद BMC में अब 236 कॉर्पोरेटर हैं, जिनमें 127 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं, 15 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं. जनसंख्या में बदलाव और पुनर्विकास के आधार पर लगभग 25% वॉर्डों की सीमाओं को दोबारा बनाया गया, जिससे 60 वॉर्ड प्रभावित हुए.

चुनाव लड़ने वाले प्रमुख गठबंधन में- देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार,) एनसीपी शरद पवार हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठबंधन है. वहीं, शिवसेना और मनसे- ठाकरे बंधुओं का मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है. 

बीएमसी के नतीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जितनी गहमागहमी है, उससे ज्यादा घमासान सोशल मीडिया पर मचा हुआ है. आइए जानते हैं कि इन नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह की मारामारी चल रही है. 

12:54 PM (IST)  •  16 Jan 2026

यूजर्स का यह जवाब तो लगा देगा मिर्ची

बीएमसी चुनावों में रुझानों को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स बेहद तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक शख्स ने लिखा है कि जब आप अपने हाथ से लोगों को पीटते हैं तो लोग आपको अपनी उंगली से जवाब देते हैं.

 

 

12:30 PM (IST)  •  16 Jan 2026

आम आदमी पार्टी से बनेगा अगला मेयर

बीएमसी चुनावों के नतीजों के रुझान बेहद रोमांचक हैं. 83 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है तो ठाकरे ब्रदर्स ने 59 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इस बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की एंट्री भी बीएमसी चुनाव में करा दी है. एक यूजर ने लिखा कि बीएमसी का अगला मेयर आम आदमी पार्टी से बनेगा.

 

 

New Update
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
बॉलीवुड
Ek Din Teaser: फ्रेश जोड़ी, फ्रेश रोमांस! ‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
‘एक दिन’ के टीज़र में साई पल्लवी और जुनैद खान ने जीता दिल
विश्व
Middle East Row: इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
इन तीन बड़े मुस्लिम देशों ने रुकवा दिया ईरान पर हमला, ट्रंप को कैसे मनाया, जानें
स्पोर्ट्स
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
अर्शदीप सिंह के साथ बर्ताव पर आग-बबूला हुए आर अश्विन, टीम इंडिया के मैनेजमेंट पर उठाए सवाल
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : Mumbai में Shivsena - BJP के बीच जोरदार टक्कर !
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results:BMC में VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें,जानिए कौन आगे
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : बस खुलने वाली है चुनाव की पेटी ! । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : 3 दशक बाद BMC से शिवसेना की विदाई । Shivsena । BJP
Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
