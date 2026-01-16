महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई. यहां के सभी 227 वॉर्ड्स के लिए 15 जनवरी को मतदान हुआ था. BMC में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है.

वार्डों के परिसीमन और आरक्षण अपडेट के बाद BMC में अब 236 कॉर्पोरेटर हैं, जिनमें 127 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. वहीं, 15 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं. जनसंख्या में बदलाव और पुनर्विकास के आधार पर लगभग 25% वॉर्डों की सीमाओं को दोबारा बनाया गया, जिससे 60 वॉर्ड प्रभावित हुए.

चुनाव लड़ने वाले प्रमुख गठबंधन में- देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार,) एनसीपी शरद पवार हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गठबंधन है. वहीं, शिवसेना और मनसे- ठाकरे बंधुओं का मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है.

बीएमसी के नतीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जितनी गहमागहमी है, उससे ज्यादा घमासान सोशल मीडिया पर मचा हुआ है. आइए जानते हैं कि इन नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह की मारामारी चल रही है.