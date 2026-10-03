सीएनजी रीफिलिंग के दौरान बम की तरह फटी कार, दहला देने वाला वीडियो वायरल

गुजरात के वडोदरा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सीएनजी कार मालिकों के होश उड़ गए हैं. दरअसल, नेशनल हाईवे-48 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर गैस रीफिलिंग के दौरान एक कार का सीएनजी सिलेंडर किसी बड़े बम धमाके की तरह फट गया. धमाका इतना भीषण था कि पलक झपकते ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और पूरी कार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई.

इस खौफनाक हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद सीएनजी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. राहत की बात यह रही कि गैस भरवाते समय गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया.

गैस भरते ही उड़ा गाड़ी का पिछला हिस्सा

यह पूरी घटना वडोदरा के करजन इलाके में नेशनल हाईवे-48 पर स्थित एक सीएनजी स्टेशन की है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार में सीएनजी मशीन की पाइप लगी हुई है और गैस रीफिलिंग का काम चल रहा है. लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है. ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि कार का पिछला हिस्सा लोहे के पतले पत्तों की तरह बिखर गया. धमाके के साथ ही कार के परखच्चे हवा में उड़ गए और चारों तरफ शीशे और लोहे के मलबे की बारिश होने लगी.

पंप पर मची भारी अफरा-तफरी

धमाके की आवाज सुनते ही सीएनजी पंप पर काम कर रहे कर्मचारी और वहां मौजूद अन्य लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे. अचानक हुए इस ब्लास्ट से पूरे पेट्रोल पंप परिसर में चीख-पुकार मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पास में खड़ी दो अन्य गाड़ियां भी इस मलबे की चपेट में आ गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

🚨 Routine CNG refill turned into a terrifying blast in seconds



CCTV from Karjan in Vadodara shows a CNG cylinder exploding while a car was being refuelled at a pump along NH-48 on October 1



The explosion damaged the car and two nearby vehicles, fortunately no major injuries… pic.twitter.com/ulDw9grqbn — Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 3, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इस घटना को एक बड़ा सबक बताया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जब भी गाड़ी में सीएनजी भरवाएं, हमेशा कार से बाहर निकलें, क्योंकि चलती-फिरती गाड़ी किसी टाइम बम से कम नहीं होती है.

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, चंद रुपये बचाने के चक्कर में लोग बिना मान्यता वाली दुकानों से आफ्टरमार्केट लोकल किट लगवा लेते हैं, जो अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना है. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं और प्रशासन से अनधिकृत सीएनजी किट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

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