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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीएनजी रीफिलिंग के दौरान बम की तरह फटी कार, दहला देने वाला वीडियो वायरल

सीएनजी रीफिलिंग के दौरान बम की तरह फटी कार, दहला देने वाला वीडियो वायरल

गुजरात के करजन में सीएनजी भरवाते समय कार का सिलेंडर फटने से मची भगदड़. उड़ गए गाड़ी के परखच्चे, आफ्टरमार्केट सीएनजी किट यूज करने वालों को डरा रहा है धमाके का यह खौफनाक वीडियो.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 07:46 PM (IST)
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गुजरात के वडोदरा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सीएनजी कार मालिकों के होश उड़ गए हैं. दरअसल, नेशनल हाईवे-48 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर गैस रीफिलिंग के दौरान एक कार का सीएनजी सिलेंडर किसी बड़े बम धमाके की तरह फट गया. धमाका इतना भीषण था कि पलक झपकते ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और पूरी कार मलबे के ढेर में तब्दील हो गई. 

इस खौफनाक हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद सीएनजी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. राहत की बात यह रही कि गैस भरवाते समय गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया.

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गैस भरते ही उड़ा गाड़ी का पिछला हिस्सा

यह पूरी घटना वडोदरा के करजन इलाके में नेशनल हाईवे-48 पर स्थित एक सीएनजी स्टेशन की है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार में सीएनजी मशीन की पाइप लगी हुई है और गैस रीफिलिंग का काम चल रहा है. लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है. ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि कार का पिछला हिस्सा लोहे के पतले पत्तों की तरह बिखर गया. धमाके के साथ ही कार के परखच्चे हवा में उड़ गए और चारों तरफ शीशे और लोहे के मलबे की बारिश होने लगी.

पंप पर मची भारी अफरा-तफरी

धमाके की आवाज सुनते ही सीएनजी पंप पर काम कर रहे कर्मचारी और वहां मौजूद अन्य लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे. अचानक हुए इस ब्लास्ट से पूरे पेट्रोल पंप परिसर में चीख-पुकार मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पास में खड़ी दो अन्य गाड़ियां भी इस मलबे की चपेट में आ गईं और क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इस घटना को एक बड़ा सबक बताया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, जब भी गाड़ी में सीएनजी भरवाएं, हमेशा कार से बाहर निकलें, क्योंकि चलती-फिरती गाड़ी किसी टाइम बम से कम नहीं होती है. 

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, चंद रुपये बचाने के चक्कर में लोग बिना मान्यता वाली दुकानों से आफ्टरमार्केट लोकल किट लगवा लेते हैं, जो अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना है. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं और प्रशासन से अनधिकृत सीएनजी किट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 07:46 PM (IST)
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