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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअसली याराना!' दोस्त को बचाने Dog Catcher पर टूटा पड़ा कुत्ता, वीडियो वायरल

असली याराना!' दोस्त को बचाने Dog Catcher पर टूटा पड़ा कुत्ता, वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्ता पकड़ने वाली टीम का एक सदस्य सड़क किनारे एक कुत्ते को बड़े से जाल में कामयाबी के साथ कैद कर चुका है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 08:22 AM (IST)
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कहते हैं कि इंसान भले ही वक्त आने पर हाथ छुड़ा ले, लेकिन बेजुबानों की वफादारी और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती. सोशल मीडिया पर इन दिनों जानवरों की निस्वार्थ दोस्ती और वफादारी का एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इस वीडियो में एक तरफ जहां डॉग कैचर टीम का बंदा एक कुत्ते को जाल में बंद कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ अपने साथी की जान बचाने के लिए दूसरा कुत्ता जिस जांबाजी के साथ टीम मेंबर पर हमला कर देता है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 

दोस्त पर आया संकट तो भूला अपनी जान, पीछे से किया जोरदार अटैक

वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुत्ता पकड़ने वाली टीम का एक सदस्य सड़क किनारे एक कुत्ते को बड़े से जाल में कामयाबी के साथ कैद कर चुका है और उसे पैक करने की कोशिश कर रहा है. शख्स पूरी तरह से अपने काम में मग्न था और जाल को कस रहा था. लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दूरी पर खड़ा दूसरा कुत्ता यह सब चुपचाप देख रहा है. जैसे ही उस कुत्ते ने देखा कि उसका साथी मुसीबत में है और जाल में फंसा हुआ है, वह बिना एक पल गंवाए बिजली की रफ्तार से दौड़ा आया और डॉग कैचर पर हमला बोल दिया.

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'यह है असली याराना', इंटरनेट पर लोग कर रहे कुत्ते की जांबाजी की सलाम

कुत्ते ने सीधे जाकर शख्स के पैर पर हमला किया और उसे काट लिया, जिससे शख्स बुरी तरह घबरा गया और अपना ध्यान भटक बैठा. इस अचानक हुए हमले ने डॉग कैचर टीम के पसीने छुड़ा दिए. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो अपलोड हुआ, यह जंगल की आग की तरह फैल गया. लोग कुत्ते की इस वफादारी और हिम्मत पर फिदा हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि 'इसे कहते हैं असली याराना, जो मुसीबत में दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता', तो कोई मजे लेते हुए कह रहा है कि 'इंसानों को इस कुत्ते से दोस्ती निभाना सीखनी चाहिए.'

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 08:22 AM (IST)
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